Sobreseyeron a Fernando Espinoza en una causa por abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 16 resolvió sobreseer al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa en la que estaba imputado por abuso sexual.

La decisión se basó en la falta de acción, luego de que la denunciante, Melody Rakauskas, quedara sin representación legal tras la renuncia consecutiva de tres abogados. Según se indicó, no se designó un nuevo letrado dentro de los plazos establecidos.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Rakauskas sostuvo que apelará la resolución y afirmó que desconocía que no recibiría notificaciones electrónicas o por cédula respecto de los apercibimientos judiciales vinculados a la designación de un nuevo representante legal.

Días atrás, el 12 de este mes, la fiscal Mónica Cuñarro había solicitado el sobreseimiento del jefe comunal.

A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por Espinoza contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial. En ese contexto, se había dispuesto su libertad provisoria, junto con una prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante.

De acuerdo con la acusación original, los hechos habrían ocurrido en mayo de 2021, cuando Espinoza y Rakauskas se reunieron en el departamento de la mujer por motivos laborales. En una de esas ocasiones, según la imputación, se habrían producido insinuaciones que derivaron en tocamientos sin consentimiento, pese a la resistencia de la denunciante.