Prorrogan la emergencia agropecuaria en Bolívar y Tapalqué

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió por decreto hasta el 28 de febrero de 2026 el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundaciones en circunscripciones rurales de los partidos de Bolívar y Tapalqué, tras evaluar que las explotaciones continúan seriamente afectadas por el exceso hídrico.

A los municipios de la región se le suman Nueve de Julio y Carlos Casares que también continúan en emergencia agropecuaria.

Según el Decreto 2452/25 publicado este martes en el Boletín Oficial, la medida comprende:

Bolívar : circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII.

: circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII. 9 de Julio: circunscripciones II a XV (excepto la I).

Carlos Casares: circunscripciones II a XI.

Tapalqué: circunscripción VIII.

Estos partidos están entre los más afectados por el exceso hídrico que persiste desde principios de año, según señalan los informes de las agrupaciones rurales. Así, de acuerdo con el último reporte de Carbap, 9 de Julio tenia hasta el 11 de septiembre unas 162.000 hectáreas bajo el agua, de las más de 400.000 que posee el partido.

Mientras que Bolívar tiene 140.000 hectáreas bajo el agua (siempre se suma la superficie inundada con la anegada) de sus 500.000 Ha totales. Y Carlos Casares muestra 114.000 hectáreas con exceso hídrico, de 244.000 Ha en total, por lo que se encuentra bajo el agua el 46% de la superficie del distrito.