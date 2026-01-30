Se cumplieron 57 años del audaz intento de robo a una sucursal del Banco Provincia de la región

A 57 años de uno de los hechos policiales más emblemáticos de Rauch, el testigo directo Rubén Piñero recordó los detalles del asalto al Banco Provincia ocurrido el 27 de enero de 1969.

El episodio, que incluyó ametralladoras, una huida de película y la intervención de vecinos, marcó la memoria de la localidad.

Eran las 13:30 de una tarde sofocante cuando tres delincuentes armados ingresaron a la sucursal ubicada en San Martín y Sarmiento, en la ciudad de Rauch.

Piñero, quien apenas llevaba un mes trabajando en la entidad, relató que en el lugar había solo cuatro clientes. «Levanto la vista y veo a todos tirados en el piso. Miro hacia la puerta y había un hombre con una ametralladora apuntando hacia adentro», recordó en diálogo con Radio Eich.

Durante el atraco, los asaltantes efectuaron disparos para intimidar al policía de guardia y obligaron al contador a dirigirse hacia el tesoro. Sin embargo, el plan comenzó a fallar cuando el cuarto integrante de la banda, que esperaba afuera en un auto, dio la alarma tocando bocina.

El rol clave de los vecinos y la policía

La intervención de Héctor Horacio Bianchi, un reconocido martillero local, fue fundamental. Al notar movimientos extraños, Bianchi corrió hasta el Banco Nación para dar aviso al cabo Díaz, quien se dirigió al lugar de inmediato.

La presencia del policía frustró el robo al tesoro, ya que los delincuentes no tuvieron tiempo de activar las claves. Solo lograron llevarse el dinero de una de las cajas, una suma muy inferior a los 300 mil pesos que pretendían obtener.

Escape cinematográfico

La huida de los delincuentes incluyó el uso de clavos «miguelitos» para evitar que los persiguieran. El vehículo, un auto color bordó, fue abandonado e incendiado en un camino rural hacia Casalins.

Aunque nunca se confirmó oficialmente, Piñero mencionó la versión que circuló durante años en la ciudad: «Según testigos, había una avioneta esperándolos en ese camino rural, pero nunca más se supo nada de ellos», afirmó. El hecho sigue siendo recordado por el coraje de los vecinos y el personal policial que evitó que el asalto terminara en una tragedia mayor.