Lorenzo Gómez fue nombrado representante en Argentina del Consejo de Relaciones Industriales de España

El presidente del Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (CPSH), Lorenzo Gómez, recibió formalmente el nombramiento como representante oficial en Argentina del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España.

La entrega de la distinción estuvo a cargo del secretario general de la entidad española, Alex Cabrera. Según informaron desde el Colegio, la designación busca consolidar un vínculo de cooperación internacional entre ambas instituciones en materia de prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo.

Este nombramiento permitirá fortalecer el intercambio académico y técnico, además de abrir nuevas instancias de capacitación conjunta entre Argentina y España en el ámbito de las ciencias del trabajo.

Desde el Colegio provincial destacaron que la representación otorgada a Gómez es un reconocimiento a la labor que viene realizando la institución en la mejora de las condiciones laborales y la formación profesional de sus matriculados.