Bomberos aclaró que no organiza una colecta de insumos que circula en redes

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría emitió un comunicado para informar a la comunidad que no se encuentra impulsando ni organizando ninguna campaña de recolección de donaciones.

La aclaración surge a partir de la difusión, en las últimas horas, de una iniciativa solidaria que busca reunir agua, frutas y barras energéticas para los efectivos de la ciudad.

Si bien desde la institución agradecieron el apoyo y la generosidad de los vecinos que buscan colaborar, remarcaron la importancia de que cualquier acción solidaria destinada al cuerpo sea canalizada y coordinada directamente por la Asociación.

Según explicaron, el objetivo de centralizar las donaciones es garantizar la transparencia de los procesos y brindar seguridad a todas las personas que deseen realizar aportes.