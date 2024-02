La semana de los reordenamientos de Olavarría

Hola, cómo estás? A puro off (el repelente) y deseando la muerte de los mosquitos llegamos hasta hoy, con menos sangre por obvia razón.

En Olavarría no te aburrís, ni aunque quieras. No decimos nada nuevo, pero la semana nos dejó sorprendidos por el notable cambio de ritmo. Se notan los regresos al Concejo Deliberante y la actividad de los bloques, y también se vio un pequeño regreso a las redes del ex intendente Ezequiel Galli, con nada político directamente pero que es una señal después de haber casi abandonado sus cuentas en diciembre.

Los temas de la semana fueron muchos e importantes. Lo que elegimos destacar es que se ha planteado una suerte de debate público por el reordenamiento urbano: movilidad, tránsito y estacionamiento quedaron en los ejes de discusiones por decisiones municipales y por causas externas. Como sea, muchas voces ya intervienen con señalamientos y propuestas.

No cabe duda de que los cambios se están produciendo, pero estamos también en ese punto en que aún el rumbo no está definido. O sea, el debate está en marcha y las pulseadas por las decisiones también.

Y además, Maximiliano Wesner presentó sus primeros proyectos de obra pública local: fue con Gabriel Katopodis al lado y asegurando financiación de la Provincia. En doble mensaje: hacia los vecinos y hacia la gestión nacional de Javier Milei, el ministro provincial lleva adelante una campaña de visibilización de “elefantes blancos” en territorio bonaerense. Esta semana llegará a la ciudad Axel Kicillof, en lo que será su primera visita con Wesner intendente. ¿Habrá sorpresas?

De todo esto vamos a hablar hoy en Volver a las Fuentes. ¿Ese mate está listo? Dale que vamos.

Chau estacionamiento medido

Vamos a ir cronológicamente. El miércoles los trabajadores del estacionamiento medido comenzaron a recibir los telegramas de despido definitivo. La empresa Soluparking les comunicó el cese laboral y el anuncio del pago del 50% de la indemnización debido al final del contrato por decisión del Municipio.

Al día siguiente hubo una asamblea en ell sindicato Soesgype donde los trabajadores trazaron la estrategia hacia el futuro para seguir el reclamo por el 100% de la indemnización. Sobre el tema ya se había pronunciado la semana anterior el Municipio, justamente pidiendo que se paguen esas indemnizaciones a los empleados.

Después de esa asamblea se hizo la audiencia que estaba convocada en el Ministerio de Trabajo. Lo dijimos la semana pasada: estaban citados el sindicato con los trabajadores, al empresa Soluparking y el Municipio. ¿Y la Asociación de Bomberos? Extraoficialmente se había dicho que sí se iba a citar.

Para el sindicato hubo dos “sorpresas”. Se presentó el Municipio a través de la directora de Asuntos Legales, Daiana Tolosa. Pero, Bomberos no se presentó y directamente no fue citado, “porque el Ministerio cree que al ser una asociación civil sin fines de lucro no tiene competencia para ser citado” se explicó. Soesgype se quejó de esa decisión.

Con los telegramas ya recibidos, la intención original de esta audiencia que era acercar a las partes empresa y Municipio, perdió sentido. “El Municipio no quiere renovar pero no tiene en claro cuál es el avance en torno al estacionamiento medido” fue la lectura de lo sucedido en la audiencia.

El foco fue pedir el pago del total de la indemnización y esa negociación seguirá en una próxima audiencia, probablemente esta semana.

En las puertas del Ministerio, acompañaron a los trabajadores dirigentes de varios gremios que componen la CGT de Olavarría. En un comunicado, la entidad se declaró “en estado de alerta a raíz de los permanentes conflictos que atraviesan los distintos gremios y sindicatos de nuestra ciudad, tanto por la pérdida de fuentes de trabajo como por los retrasos y recomposiciones salariales que generan una fuerte pérdida de poder adquisitivo como así también un notorio impacto en la actividad económica de nuestra ciudad”.

HCD, temporada de regresos

Volvió a la actividad el Concejo Deliberante con reuniones de las comisiones. Pero más allá de eso, empezaron los bloques a pronunciarse sobre los temas de la semana con declaraciones y proyectos.

Ahora Olavarría anunció que presentará un pedido de informe el lunes con tres puntos centrales sobre estacionamiento medido. Los actuales empleados de Soluparking, la asistencia a Bomberos y “el grado de litigiosidad” que puede implicar para el Municipio el final del contrato.

En palabras de Guillermo Lascano, “estamos preocupados por el grado de improvisación” y “creo que el error es mirar todo con el lente de la política”. Cuestionó el manejo de la concesión hasta el momento, con tanta crítica para decisión de corte del contrato como para las decisiones de actualización tarifaria por la gestión municipal anterior. Con ello apuntó a que “se rompe la ecuación económica” -tema que también abordó cuando se refirió al transporte público-y consideró que esto impacta en la voluntad de los empresarios en competir por licitaciones municipales.

En la misma entrevista en Radio Sapiens, el concejal agregó que “nos preocupa que el estacionamiento medido fue una herramienta teóricamente ordenadora» y con ello propuso analizar «si hay otras herramientas que son superadoras al estacionamiento medido”. Se refirió a otros tipo de servicios vinculados al mismo fin que podrían funcionar en la ciudad.

La bancada libertaria fue más allá y volvió con una iniciativa que ya había presentado años anteriores Celeste Arouxet: un proyecto de decreto para crear una comisión en el Concejo para “contralor de los servicios públicos”.

En lo formal, se busca modificar el Reglamento del HCD. El tema servicios públicos saldría de la órbita de la comisión de Infraestructura y pasaría a tener una comisión exclusiva para “analizar, estudiar, controlar y dictaminar todo proyecto de concesiones o contratos de Servicios Públicos”, dice el proyecto. En los considerandos se señalan «la importancia y relevancia que implica para la sociedad contar con servicios de calidad por el cual abona una tasa como contraprestación» y que hay «dificultades y problemáticas constantes que se vislumbra en las empresas prestadoras de servicios públicos».

Desde el bloque Juntos también se pronunciaron sobre el tema: manifestaron preocupación por los 20 trabajadores despedidos y por el financiamiento a Bomberos Voluntarios. Unos días después dieron a conocer un proyecto sobre el segundo tema, pero todavía no vamos hasta ahí.

Repasaron lo sucedido entre 2019 y 2023 tanto en el servicio municipal como en la financiación a los voluntarios, y se refirieron a la campaña solidaria con la que la Asociación pidió gasoil en donación, en medio de la ola de calor que disparó la cantidad de incendios forestales: desde Juntos se destacó que si bien no fue explicitado por Bomberos, esa campaña se relacionó con la decisión del final del contrato de Soluparking. “Quedó demostrado que la estructura se está debilitando y eso repercute en el servicio que brindan a la comunidad”.

En tanto, sobre el tema estacionamiento propiamente dicho, la bancada liderada por el Pro insistió en los lineamientos con que dieron origen al servicio cuando eran gobierno: “era ordenamiento del tránsito, contribuir con la seguridad vial”.

La primera sesión del año

“Juntos propone un nuevo financiamiento a Bomberos Voluntarios” se dio a conocer el viernes a la mañana. La novedad mostró a la oposición unida para convocar a una sesión extraordinaria y tratar un proyecto de ordenanza que busca afectar un porcentaje del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (que percibirá el Municipio enviado por Provincia y sin ninguna afectación) a financiar la actividad de la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría.

Guillermina Amespil, presidenta del bloque Juntos, expuso el contacto del bloque con la entidad y mostró su visión de que la financiación debería continuar desde el servicio de estacionamiento, como lo establecen las ordenanzas actualmente vigentes y que fueron creadas en las gestiones de Galli. “Hasta que el Ejecutivo decida qué hacer con el Estacionamiento Medido y -en consecuencia- con Bomberos, ya pasaron dos meses que para la Asociación son importantísimos y no pueden vivir dentro de la incertidumbre al futuro” agregó.

La UCR apoyó la propuesta de Juntos “entendiendo que hay una urgencia por parte de Bomberos” dijo Francisco González a VAF. Describió como “desprolijo” el accionar del Ejecutivo de cortar el contrato del estacionamiento medido “sin tener nada previsto” para resolver el sostenimiento de la asociación. Adelantó que el lunes estará en una reunión con Bomberos junto al concejal Sebastián Matrella y con la presidenta de la UCR, Belén Vergel. “Estamos trabajando en otro proyecto, que no tiene que ver con este fondo, sino con algo que quede de manera permanente para que bomberos reciba partidas de manera mensual” contó.

Guillermo Lascano destacó que Ahora Olavarría apoyaba la realización de una sesión extraordinaria y el proyecto de Juntos. “Es una alternativa para financiar a Bomberos, ante el silencio del Ejecutivo” dijo el concejal a este newsletter y reafirmó que es “importante” fijar una solución para el financiamiento de la institución. De paso, la política: es una de las primeras veces que Juntos (el Pro) y Ahora Olavarría (La Libertad Avanza) se muestran codo a codo acompañando propuestas.

Ahora Olavarría tiene otro objetivo más para plantear en la sesión: “vamos a presentar a través del proyecto de Juntos una moción para trabajar sobre obras que había propuesto Celeste Arouxet en la plataforma, relacionada a tránsito”. La intención es afectar también parte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal para desarrollar los “cruces seguros” (acá una explicación de esa propuesta https://cdnoticias.com/index.php/2023/10/18/seguridad-vial-y-movilidad-las-propuestas-de-cada-espacio/ ). “Hay un trabajo en conjunto para llevarle una propuesta superadora al Ejecutivo para la asignación de esos fondos que van a bajar de Provincia para el desarrollo de la ciudad” explicó Lascano.

¿Cuándo será la sesión? Desde los bloques consultados esperaban que el lunes el presidente del HCD fije la fecha.

Así se llegó hasta el viernes a la tarde cuando el intendente Wesner pateó el tablero e hizo sus anuncios sobre los dos grandes temas en debate.

Hola estacionamiento medido

Primero Wesner difundió un video por sus redes sociales donde dijo que el lunes presentará en Bomberos una propuesta para financiar la institución.

Aseguró que durante las últimas semanas mantuvo varios encuentros con las autoridades de la Asociación (mencionó específicamente a Hugo Fayanás, titular de la entidad) y que va a dar a conocer “una solución definitiva” mediante un proyecto de ordenanza que enviará al HCD. ¿Llegará a debate en la sesión extraordinaria?

En segundo lugar -ayer- tiró la bomba: se va a municipalizar el estacionamiento medido con manejo desde la Dirección de Control Urbano y habrá lugar para los (hasta hoy) trabajadores de SoluParking.

El corazón de la decisión tiene dos puntos a tener en cuenta: el primero es que el dinero que los olavarrienses paguen para estacionar “se quede en Olavarría”. Es decir, dejó un mensaje claro sobre la esencia del sistema anterior. Las ganancias iban a Rosario, y no quedaban -ni se invertían- en la ciudad.

El segundo punto es que buscarán que el nuevo sistema de Estacionamiento Medido “vuelva” a tener como prioridad el reordenamiento del tránsito y evitar que sea un sistema meramente recaudatorio. Veremos cómo funciona el sistema propuesto pero además, la flexibilidad con la que los conductores podrán circular, la tolerancia a activar el servicio tras estacionar, entre lo más destacado. ¿Continuará el sistema de infracciones que derivan en multas del Juzgado de Faltas?

Acá nos damos una palmadita a nosotros mismos: la vimos. Es que confirmó lo que mencionamos la semana pasada. El Municipio va por el sistema que desarrolló la Universidad de La Plata y que consiste en “un software”. “El dinero de los olavarrienses quedará en la ciudad a diferencia del sistema anterior”, argumentó. Bahía Blanca había puesto primera en esto de los anuncios pero lejos de ser pionero, ya que este mismo sistema funciona en 65 municipios de la Provincia.

Segundo proyecto de ordenanza que enviará al HCD.

El que también parece que la vio es Lascano. En aquella entrevista radial que mencionamos, hace unos días, dejó una visión -generalizada- sobre esa decisión: “está demostrado que lo que es municipalizado, por ahí no es tan eficiente” dijo. ¿Prefigura el posicionamiento de su bloque sobre la propuesta de Wesner? En principio, ayer se mostró abierto al proyecto de financiación a Bomberos que impulsará el Ejecutivo, “habrá que analizarlo” respondió.

Transporte público en emergencia

La semana pasada, la Nación dijo que ponía fin al Fondo Compensador de subsidio al transporte público de pasajeros en el país. El servicio que ya estaba en alerta (desde hace mucho), prendió las alarmas. Inmediatamente se habló de suba de tarifas.

En el plano local, la voz la tomó el concejal Federico Aguilera. El presidente del bloque de Unión por la Patria indicó que el boleto urbano en Olavarría tendría un incremento del 260%: de los $261,22 que sale hoy, pasaría a $940,32. “El ajuste a las provincias y la represalia del presidente Javier Milei a los que no piensan como él ya empieza a tener consecuencias en nuestro municipio, castigando a trabajadores, jubilados, estudiantes y vecinos” definió.

De forma sorpresiva (o no tanto) se reunió la Mesa de Transporte con todos los actores que integran el sector: los empresarios de Tu Bus y Las Sierras de Olavarría (con el regreso como socio de un conocido empresario del rubro), el Municipio encabezados por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, los delegados de UTA de nuestra ciudad y trabajadores de las dos empresas.

Tarifas atrasadas, la urgencia de la quita del Fondo Compensador y varias críticas a la gestión Galli por la falta de inversiones en infraestructura fueron algunos de los puntos en los que los presentes coincidieron y decidieron hacer público.

En una convocatoria bastante escueta de medios (quizás olvidaron avisar), los trabajadores anticiparon que se venía la “Emergencia en Transporte” y que de forma inevitable el boleto subirá. Admitieron, incluso, que tratarán de buscar un punto intermedio entre lo que se necesita para que el sistema funcione y lo que la gente puede pagar, teniendo en cuenta que por más necesidad de subas que haya, si la gente no sube al colectivo los ingresos tampoco estarán.

El punto más grave, quizás, es que las empresas no pudieron garantizar el pago de salarios del próximo mes por las complicaciones económicas.

Mercedes Landívar ratificó, con conceptos más técnicos y puntuales de la administración, la intención de declarar la Emergencia en Transporte en Olavarría. ¿Qué significa esto? Que podrán tomar decisiones con “menor burocracia” y en pos de normalizar el sistema. Entre otras, claro, el aumento de la tarifa.

Fue la Jefa de Gabinete quien, justamente, dio a conocer que uno de los puntos en los que hubo unanimidad fue que el atraso tarifario e incluso de infraestructura proviene de la gestión anterior y que ahora las complicaciones son mayores. “Son muchos años de atraso y de poca inversión en el transporte público de parte de la gestión municipal. La primera vez que nos reunimos justamente uno de los temas fue ver de qué manera acompañábamos nosotros como Municipio el mejoramiento del transporte público para que el usuario esté seguro a la hora de tomar cada colectivo, pero bueno, hoy nos ocupa la urgencia que es ver lo que sostiene el transporte público” dijo, textual.

Dos cuestiones más: para que se declare la Emergencia en Transporte el proyecto deberá pasar…sí, por el Concejo Deliberante. La funcionaria pidió que todos los bloques se pongan a trabajar en conjunto “cuanto antes”. La otra, que volvemos a traer a colación a Bahía Blanca. ¿Saben qué distrito declaró la Emergencia en Transporte días atrás? Claro…¡coincidencia!

La sorpresa de la Mesa: Walter Osvaldo Barraco se presentó por la empresa Las Sierras. No era quien estaba al frente de la concesionaria cuando asumió la prestación en abril de 2022: en ese momento estaban sólo los miembros de la familia Da Silva. Para explicar esta situación tenemos que remitirnos a los cambios accionarios que se dieron entre junio y julio de 2023 cuando los Da Silva «cedieron cuotas partes» a tres personas, una de ellas el que fuera titular de Nuevo Bus, empresa con la que fue consecionario del transporte urbano por más de una década.

Depongan las acciones

La semana fue entre tensiones del sindicato de Municipales y la comuna. Si bien por lo bajo crecía el malestar de los vecinos y vecinas por la falta de atención en algunos sectores, varias áreas del Municipio estaban de paro “de hecho” y el Hospital Municipal con una preocupante situación sanitaria. Muy sucio, para simplificarlo.

El gremio estaba dispuesto a seguir profundizando e incluso por lo bajo se hablaba de más medidas. El viernes cambió todo: Wesner emitió una nota a todos los trabajadores municipales (aunque dirigida a José Salvador Stuppia) en la que instó a deponer las acciones gremiales y retomar la mesa paritaria el martes próximo. Mesa paritaria, que aclaró, nunca dejó de existir: con esto buscó nuevamente responsabilizar al sindicato que fue quien rompió las negociaciones en enero.

En la carta hay al menos tres puntos a analizar muy interesantes, que hablan del efectivo cambio de gestión y de lo que busca Wesner con esta iniciativa que se terminaría de graficar el próximo martes con la reunión paritaria (el Sindicato aún no respondió, solo hubo sorpresa por la nota según logró saber este newsletter).

El primero es un análisis muy técnico (y legalista) en torno a la “buena fe”. En este punto, Wesner dejó en claro que el Municipio siempre actuó de buena fe con el gremio: haber hecho público algo que no se habló en mesa paritaria y haberle sumado una presentación por escrito de una propuesta que tampoco se había hablado en las negociaciones fue catalogado como la “ruptura” de ese concepto.

De hecho, lo que derivó de esa iniciativa gremial fue que Wesner, ante la alarma del fin de mes encima, decida dar un aumento por decreto del 30% y un bono no remunerativo para intentar compensar la fuerte devaluación salarial desde que asumió Milei (y que venía de arrastre de la gestión Galli). Esto fue rechazado de plano por el Sindicato, arrancó un plan de acción por considerar que Wesner rompió la mesa paritaria producto de esa decisión y todo lo que ya sabemos.

El segundo punto, nada menor, es que Wesner desliza que -de mínima- habían acordado con el Sindicato “dar a conocer las inequidades con las que nos encontramos en las diferentes áreas del Municipio, categorías otorgadas a personas que no tenían la antigüedad, beneficios a personas que no cumplían con su tarea, horas extras que no se prestaban, personas que no asistían a trabajar y no se les había llamado la atención y por otro lado personas que esperan su re categorización correspondiente, su bonificación correspondiente o algún otro tipo de beneficio acorde a su cumplimiento de tarea. Realidad impuesta en la relación de trabajo que antecede a esta gestión”.

Este punto es interesante y de forma inevitable tiene conexión con el tercero: la idea era exponer cierto tipo de acuerdos que tuvo la gestión Galli con trabajadores y que, además, no era equilibrado para todos los empleados. Hasta el momento, no se especificó más que lo que se explicita en la nota.

¿Por qué tiene conexión con el tercer punto? Porque Wesner insiste en “abrir la discusión”. La metodología lo hace interesante: dirige la nota al titular del STMO, José Stuppia, pero la envía a todos los empleados para que “estén al tanto” de la versión de la comuna con respecto a las negociaciones paritarias en su totalidad.

Una primera interpretación que surge de esto es que busca “romper” con la forma de acción de Stuppia: el gremialista se defendió cuando fue acusado de hacer pública la presunta propuesta en la paritaria porque por los medios “se iban a enterar los compañeros y compañeras que preguntaban por mensaje” (en un programa de radio) y, de esta forma, Wesner busca tener un contacto más directo con los trabajadores, sin necesidad de pasar por los medios (de todas maneras la nota trascendió y fue publicada) e incluso por el filtro del propio sindicato.

La otra parte de la interpretación tiene que ver, de forma inevitable, con la asamblea del Hospital Municipal tras el aumento por decreto: quedó explicitado no sólo que no hubo una importante convocatoria, sino que quedaron al descubierto diversas internas entre profesionales y gremio, profesionales entre sí, y en el aire quedó la sensación de si la totalidad de los trabajadores estaban al tanto de toda la situación. No nos meteremos en la cuestión de si adherían o no (el Sindicato dio la posibilidad de que puedan opinar en la asamblea, justamente) pero sí de conocimiento de la situación.

No es menor, insistimos con esto, que hubo sectores del Municipio donde prácticamente estuvieron de paro durante la semana anterior y no se supo: solo los damnificados directos, los vecinos y vecinas.

Por lo pronto la primera pista de cómo fue tomada esta acción se verá el martes en la mesa paritaria. Puede haber declaraciones públicas antes, e incluso alguna medida. Pero el martes en la Mesa es el punto clave.

La pelea por el destino de los fondos

Kicillof vendrá el miércoles que viene tras la suspensión de días atrás entre alertas por lluvia y demases. Pasaron varias cosas -muy interesantes- que vale la pena mencionar. El contexto es más complejo pero con aristas mucho más importantes a tener en cuenta.

La primera es que la Provincia transfirió a los 135 municipios (obviamente entre ellos Olavarría) la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, que es una especie de sucesor del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el programa Municipios a la Obra, pero con una diferencia sustancial: los fondos tienen libre disponibilidad. Es decir, puede utilizarse para obras, pagar sueldos, destinar a la Cultura, Desarrollo Social, la Industria, lo que fuere.

Lo concreto es que desde la oposición plantearon rápidamente utilidades para los fondos. El ejemplo fue el del bloque de Juntos, que pidió una sesión especial para que parte de esos fondos sean afectados a la Asociación de Bomberos, tras el fin del contrato con Soluparking, que tenía un canon destinado para la entidad.

Lo concreto es que la llegada de Kicillof tendrá prácticamente la misma agenda. Se le sumará la entrega de un camión a la Cooperativa Viento en Contra, que tendrá una fuerte imagen junto al gobernador. Y ya que hablamos de cuestiones históricas, visitará la localidad de Crotto (Partido de Tapalqué) donde entregará viviendas. Acá hay una particular historia sobre ese hecho: de Antonio Cafiero (y en campaña) que un gobernador no visitaba la localidad.

Obviamente, si bien no lo obviamos damos por hecho que sostener la agenda es entregar -y finalizar tras 20 años- las viviendas de la última etapa del Barrio Educadores, la entrega de una ambulancia y de un vehículo destinado al área de Educación Especial.

Mientras tanto, se arma el mapa de elefantes blancos

El ahora ministro de Infraestructura de la Provincia, Gabriel Katopodis, estuvo en Olavarría con varios anuncios y recorridas, pero con un objetivo en particular: mostrar en el distrito el mapa de “elefantes blancos” que dejó Javier Milei con la paralización de la obra pública y, en contrapartida, las acciones que tomará la Provincia de cara a estos complicados tiempos.

Más de 1000 obras, 500 mil puestos de trabajo comprometidos y una decena de trabajos inconclusos -con el riesgo que eso conlleva-.Es el saldo que observan que dejó el corte de Milei en toda la Provincia.

En Olavarría son tres, dos muy visibles e incluso complejas para el desempeño diario de los vecinos: por un lado, el ingreso a la localidad de Sierras Bayas (con un puente a medio hacer bastante peligroso en esa zona) y una de las más paradójicas y emblemáticas, la de la Facultad de Ciencias de la Salud.

¿Por qué paradójica? Porque fiel a su estilo, el Presidente Milei dijo una cosa y a los pocos días la realidad terminó desmintiendo sus propios dichos. Si bien había afirmado que las obras públicas financiadas con fondos “externos” al Estado iban a continuar, la obra de la Facultad de Salud se paró igual, a pesar de que está financiada por el Banco Internacional de Desarrollo (BID).

Justamente, Katopodis estuvo en la obra, la recorrió y mostró el emblema de los primeros dos meses de gestión libertaria: una obra educativa emblemática para la ciudad detenida vaya a saber por cuánto tiempo más.

Más allá de que lo que les contamos fue el corazón de la visita, también hubo momentos para mostrar su acompañamiento incondicional a Maximiliano Wesner, valorar que mientras fue opositor “fue al menos cinco veces a preguntar y pedir obras para Olavarría” (Katopodis fue Ministro de Obras Públicas de Nación) y que asumían el compromiso de avanzar “a pesar de que el rédito podía llevárselo la gestión anterior, de otro color político”.

Cortitas

Obras en 11 escuelas. Se anunció el envío de más de 140 millones de pesos para mantenimiento edilicio, renovación de matafuegos, recambio de vidrios, compras de insumos, calefacción, pintura, reparación sanitarias, techos y cubiertas. El presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez explicó: “Venimos trabajando en distintas instituciones, primeramente se hizo un relevamiento ya que varías fueron afectadas por el temporal y luego comenzamos a trabajar con los arquitectos de la Dirección Provincial de Infraestructura Región 25 en los diferentes proyectos”.

Comisiones del HCD. A lo largo de la semana se definieron varias presidencias de comisiones. Carlos Coscia (Juntos) se mantuvo en Localidades, Medio Ambiente quedó a cargo de Miriam Mosescu (Juntos), Agustín Romero (UxP) preside Salud, Sebastián Matrella (UCR) preside Desarrollo Económico, en Educación la presidenta es Telma Cazot (UxP) y, ya lo habíamos contado, Hosanna Cazola preside Género.

La pileta de Colonia San Miguel. Ayer se habilitó el piletón del balneario municipal. “Silvia y Oscar, encargados del lugar, brindaron unas emotivas palabras a los visitantes antes de la puesta en funcionamiento del piletón” informó el Municipio. Parece que Wesner no habló, aunque estuvo en el “acto”. La pileta se habilita solamente los sábados y domingos. Desde la localidad habían trascendido algunas quejas por ese funcionamiento: quieren poder ir todos los días. En tanto, Hilario Galli tiró un mensaje: “hubo una época en que el intendente en funciones invitaba al intendente saliente para inaugurar la obra que había hecho. Son estilos”.

