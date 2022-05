Las preguntas del Frente de Todos y las respuestas que dio Hilario Galli

Actualización en vivo

Los principales temas por los que responde Galli ante los concejales son, por consultas del FDT: Lotes en Colonia San Miguel, Red de fibra óptica, Líquidos Lixiviados en el relleno sanitario, Programa GIRO, Líquidos cloacales en planta depuradora, Cupo trans, Salud mental, Guardias en las localidades, especialidades, CAPS, infraestructura, género, cultura, presunta venta ilegal de terrenos, resoluciones sin cumplimiento, localidades, arbolado público y viviendas TUVI entre otros. Un total de 116 preguntas.

¿Qué disponibilidad de lotes hay en el barrio “El Hornero», de la localidad de Colonia San Miguel, aptos para la construcción de viviendas.

Esta consulta ya fue respondida en el expediente Nº 2021-000083 del interbloque Frente de Todos en febrero del corriente año. La reitero de todas maneras para que quede claro. Si bien en el Bº El Hornero de la localidad de Colonia San Miguel hay tierras en posesión de la municipalidad, estos no tienen un destino definido aún, debido a que dicho Barrio se encuentra emplazado físicamente sobre los inmuebles designados catastralmente como: Circ. II – Secc. L – Ch. 1055 – Fr. II – Pa. 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f y 13. Los titulares de los bienes inmuebles, la familia Ruppel, manifestaron la voluntad de conferirlos en donación al municipio, acto legitimado mediante Ordenanza Municipal N° 1896/95, la cual acepta la donación, pero sólo de tres inmuebles mencionados. El trámite de escrituración de los bienes a favor de la Municipalidad nunca se concretó.

El plano de mensura de característica 78-124-1974 da origen a las parcelas 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 16a, 16b, 16c, y 16d. Sin embargo, las parcelas 13 y 14 resultan del plano origen del ejido del pueblo, no contándose con copias del mismo en el registro de la propiedad inmueble, archivo histórico de Geodesia, ni en la dirección de catastro parcelario municipal. Por lo que la adquisición del dominio de la totalidad de los bienes se está realizando en 2 tramites paralelos.

El primero, en el que prescribirán las parcelas que surgen del plano 78-124-1974, se inició en el Expte. 4083-362/2019, este se encuentra en Escribanía General de Gobierno.

El segundo, en el cual se está realizando plano de mensura que pretende prescribir (78-26-2021) de las parcelas 13 y 14 (generando la Parcela 13a) que se encuentra en la última etapa de registración, se inició en el Expte. 4083-33/2021, este se encuentra en curso en La Plata.

Por último, el plano de mensura, unificación y división está sujeto a la registración del plano de prescripción administrativa en trámite, ya que una de las parcelas afectadas por dicho plano se identificará catastralmente a partir de la aprobación del mismo, previa escrituración del bien a favor del municipio.

2. ¿Qué cantidad de lotes municipales disponibles hay para la construcción de viviendas en la localidad de Colonia San Miguel?

Con respecto a la disponibilidad de parcelas en el complejo, se informa que el número estará sujeto a la aprobación del plano de mensura, unificación y división que tendrá por objeto identificar los espacios de los particulares y ceder las superficies correspondientes a calles, Espacios Verdes y de Reserva p/ Equipamiento Comunitario de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos de la Provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, se informa que en este momento no se cuenta con inmuebles para ser afectados al régimen de tenencia municipal.

3 ¿Qué cantidad de lotes municipales disponibles hay para la construcción de viviendas ubicadas en las diferentes localidades del Partido de Olavarría?

Se informa que el municipio cuenta con lotes en distintos puntos del partido para la construcción de viviendas, los cuales se detallan a continuación:

Olavarría:

Se encuentran 12 parcelas en Barrio Lourdes sin infraestructura – no se recomienda el uso para viviendas hasta tanto no se realicen los trabajos hidráulicos y de infraestructura para su futuro uso.

En el barrio Pickelado se localizan 100 parcelas sin adjudicación.

Loma Negra:

Sin lotes aún. A la espera de que culmine el plano de Lote con Servicio para generación de parcelas.

Santa Luisa:

En dicha localidad se posee 3 parcelas sin adjudicación.

Sierra Chica:

En dicha localidad se tiene 33 parcelas sin adjudicación.

Hinojo:

En dicha localidad se tiene 119 parcelas sin adjudicación. Falta infraestructura para poder otorgarse y terminación del plano de “La Ermita” para su regularización dominial.

Cnia Hinojo:

En dicha localidad se tiene 118 parcelas sin adjudicación. Falta infraestructura para poder otorgarse y algunos serán afectados al programa que se está generando a partir de la ordenanza aprobada por el Honorable Concejo Deliberante con la venta de 75 lotes.

El resto de las localidades no tienen lotes para su adjudicación (Sierras Bayas, Espigas, Recalde, B. Grande).

4.¿Cuál ha sido la totalidad de lotes municipales que se han puestos a disposición del Programa Lotes con Servicios (dispuestos por la Ley de Hábitat)?

Así mismo, y en pos de una política de mejoramiento habitación, desde las áreas de Catastro, Planeamiento y Regularización Dominial se puso en agenda el programa “Lotes con Servicios”, realizando los trámites pertinentes ante la Subsecretaria Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda para culminar con parcelas aptas que serán incorporadas dentro del Banco de Tierras Municipal.

Los lugares que se pusieron a disposición del programa “Lotes con Servicios” fueron los siguientes:

Circ. II – Sec. D – Ch. 398 – Parc. 8 – Expte Nº 2423-6142/16

Se van a generar 112 lotes

Circ. VIII – Sec. A – Fr. V – Expte Nº 2423-7055/17

La cantidad de lotes a generar dependerá de la resolución del espacio para “Bomberos Voluntarios”

También se están generando parcelas en los siguientes lugares sin ser afectados al programa “Lotes con Servicios”:

Circ. II – Sec. D – Ch. 397 – Mz. 397az

Se van a generar 30 lotes

Circ. II – Sec. – Ch. 400 – Parc 6a

Se van a generar 38 lotes

5. ¿Cuál es el estado actual de la red de fibra óptica en el Partido de Olavarría?

Es un poco amplia la pregunta. En primer lugar no hay una sola red de fibra sino que es un combo de redes público – privado que abarcan distintos usos y sirven a diferentes fines. En cuanto a lo público, la red municipal interconecta todo el sistema de cámaras de monitoreo en el ejido urbano y aporta conectividad a las oficinas que están cerca de dicho trazado, por ejemplo CAPS, centro cultural San José, casa de la cultura y oficina de guías y desarrollo económico, entre otros lugares.

Además, hay un convenio con ARSAT para interconectar las delegaciones de ciertas localidades y la red municipal a fin de mejorar conectividad y transporte de dato, este convenio está en proceso y el único punto conectado hasta hoy es la delegación de Hinojo, en el plan siguen Sierras Bayas, Sierra Chica, Colonia Hinojo y Loma Negra.

En cuanto a lo privado, hay 3 empresas que han empezado a hacer sus despliegues de fibra al hogar para llegar al usuario final, algunas con posteado nuevo y otras con preexistente, las mismas son INFRACOM, 37 SUR y FIBERTEL.

Además hay redes troncales de fibra que el privado utiliza para interconectar sus nodos pero que son de uso propio y no hay hasta el momento proyectos de interconexión público-privada que estén avanzados, aunque se pueden materializar en un futuro.

6. ¿Actualmente la totalidad de la red de fibra óptica instalada se encuentra utilizada? ¿qué operadores están haciendo uso de la misma?

No es un dato al que tengamos completo acceso, ya que es propio de cada empresa propietaria de la fibra. Si vale aclarar que ningún operador privado utiliza la red municipal.

7. ¿Cuál será la cobertura de fibra óptica que tendrá el SIP Los Fresnos y la localidad de Loma Negra?

En cuanto al SIP Los Fresnos, no hay hasta el momento una red de fibra dedicada al predio exclusivamente, aunque si hay trazados de privados que pasan por el lugar, por lo tanto debería poderse implementar un servicio de fibra óptica en un futuro. POR SUPUESTO está planificado para ejecutar que el agrupamiento tenga conectividad ya que esto es muy importante para las empresas que lo componen. En cuanto a la localidad de Loma Negra, la mayoría de los servicios son inalámbricos y adsl telefónico en la actualidad.

8. ¿Existe algún proyecto de desarrollo futuro de fibra óptica, pública y/o privada, en nuestro Partido?

Hay planes para seguir con la conectividad y vigilancia en base a lo que una ciudad moderna necesita, todos los años se sigue avanzando. Por su parte, el privado no informa de sus proyectos hasta que viene al Municipio a pedir los permisos correspondientes para desplegar. Pero se trabaja de manera articulada para poder cubrir las necesidades de Olavarría.

¿Qué certificación y controles ha realizado el Municipio a la empresa Transporte Malvinas SRL sobre el manejo y tratamiento de los lixiviados generados en el relleno sanitario, desde el inicio de la concesión hasta la actualidad, según el pliego de licitaciones?

Respecto al manejo y tratamiento de lixiviados, desde el comienzo de la concesión se recambió la impermeabilización en el cuenco de homogenización y facultativa, reemplazando las membranas por hormigón.

Se reemplazó y se confeccionó nuevamente el filtro con plantas palustres. Se instaló una cámara de tomas de muestras y registro de caudal.

Para cubrir los picos de caudal del lixiviados, se construyó sobre la celda nº2 una laguna de oxidación para la recirculación del líquido desde la planta de lixiviado. ¿Cuáles fueron los últimos análisis e informes realizados por el Municipio sobre el agua del arroyo y con qué periodicidad se realizan?

A la fecha se han presentado tres informes de las actividades realizadas, obtenidos en 4 muestreos estacionales (de marzo del 2017 a febrero de 2018), otro en el año 2019 con los resultados de 4 muestreos estacionales (de mayo 2018 a febrero del 2019), en los 11 puntos preestablecidos, en las ciudades de Olavarría y Tapalqué, 10 de ellos en A° Tapalqué y uno en el A° Nieves de Olavarría y un último informe que contempla año 2019, 2020 y 2021 con 4 muestreos estacionales con excepción del 2020 que debido a la pandemia se realizó un único muestreo en época estival.

En lo que va de este año se realizó un muestreo en el mes de marzo-abril. Los informes realizados se confeccionan de manera conjunta con la Facultad de Ingeniería en el marco del proyecto Observatorio de Agua.

11. ¿La empresa Transporte Malvinas SRL elaboró un estudio de impacto ambiental? ¿Se cumplen los indicadores del mismo desde el inicio de la licitación?

La empresa Transportes Malvinas realiza monitoreos de suelo, aire y agua anualmente en el Relleno Sanitario, tanto aguas arriba como abajo del predio. La empresa, a su vez, anualmente certifica bajo las normas ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental).

Dentro del estudio de impacto ambiental, la empresa realiza monitoreos anuales del sistema en el Relleno Sanitario, como por ejemplo: Pesajes en recepción al predio, emisión de efluentes gaseosos, emisión de polvos, emisión de olores, temperatura observada a 1 m de profundidad, presencia de vectores sanitarios, densidad de los residuos en el relleno, cobertura diaria o de acuerdo a frecuencias necesarias, calidad del agua subterránea y lixiviados.

12. ¿Qué medidas de remediación se tomaron por el derrame y filtración de líquidos lixiviados ocurrido en el mes de noviembre del año 2021?

Se bloquearon y taparon los escurrimientos superficiales que llegaban al arroyo. Se construyó una berma alrededor de la celda nº4 para contener posibles derrames y con camiones atmosféricos se bajó el nivel de lixiviado en la celda, transportándolo a la planta de lixiviados. Se volvieron a rectificar caminos y cunetas para evitar futuras fugas del lixiviado hacia el exterior del predio.

13. ¿Se labraron sanciones a la empresa?

Se intimó a la empresa mediante Orden de Servicio a la remediación inmediata del lugar y a la presentación de un plan de contingencia.

14. ¿Qué controles ha realizado el Municipio a la empresa Transporte Malvinas SRL sobre el total de su operación el Partido de Olavarría (recolección, barrido y limpieza, funcionamiento del relleno sanitario, etc.)?

Los controles que se realizan a la empresa Transportes Malvinas son de lunes a sábados principalmente sobre los servicios de recolección y barrido domiciliarios. Paralelamente se realiza un seguimiento semanal de los reclamos que ingresan al Municipio (ya sea por Olavarría Interactiva, por teléfono, o si algún vecino hace el reclamo personalmente). Los reclamos se realizan con notificación del supervisor de calle de la empresa. Si el reclamo es reiterativo, se notifica a la empresa mediante Orden de Servicio. En el Relleno Sanitario se cuanta con personal permanente en el sector de balanza que controla el ingreso de los volquetes al predio, comunicando a la inspección de alguna anomalía. También se realizan inspecciones semanales de la operación del Relleno.

15- ¿Qué cantidad específica de trabajadores y trabajadoras se encuentran cumpliendo funciones en el Programa GIRO (operarios de planta, estrategia comunicacional, trabajo territorial, etc.).

Detallo a continuación los trabajadores por ámbito de influencia.

Fundación Del Terra:

Gestión de proyecto: 1

Institucional: 1

Operaciones: 4

Cambio de comportamiento: 4

Grandes Generadores: 1

TOTAL: 11

Municipalidad:

Gestión de proyecto: 2

Caso de negocios: 1

Operaciones: 4

Cambio de comportamiento: 4

TOTAL: 11

Operarios de las Plantas:

Operarios: 8

Supervisor: 1

TOTAL: 9

16. ¿Qué tipo de contrato laboral se firmó con cada uno de los y las operarios de ambas plantas y cuál es el salario percibido por los mismos?

Con cada trabajador se suscribió Contrato de locación de Servicios, los que vencen el 27 de diciembre de 2022. Cada uno de ellos deberá realizar hasta 130 horas mensuales, siendo el valor de la hora $ 287,50 (doscientos ochenta y siete con cincuenta centavos). El municipio abona además el monotributo y seguro de accidentes personales a cada uno de los trabajadores. En cuanto al supervisor el contrato vence el 29 de junio y se le abona la suma mensual de $ 80.000 (pesos ochenta mil).-

17. ¿Qué tipo de contrato laboral se firmó con la TOTALIDAD de los y las trabajadoras del Programa GIRO y cuál es el salario percibido por los mismos?

Misma pregunta que 16.

18. ¿Qué destino se le otorga a los diferentes residuos reciclables que se clasifican en la planta?

Los materiales recuperados actualmente en la planta, se clasifican y se almacenan en bolsones del tipo “big bag” con el objetivo de obtener la cantidad suficiente y necesaria, desde el punto de vista logístico y económico, para concretar posteriormente la venta de los mismos a la industria del reciclado. Se clasifican actualmente en 15 categorías distintas, considerando la viabilidad de venta de cada tipo de residuo, en base a cantidades recuperadas y valores de mercado actuales en la industria del reciclado.

Por otro lado, se clasifican y almacenan otro tipo de materiales inorgánicos, que por sus características no presentan un potencial mercado de venta, pero son considerados aptos para Combustibles Derivados de Residuos (CDR). El objetivo de esta última clasificación es poder evaluar la posibilidad de realizar futuros convenios con empresas cementeras locales, realizando pruebas para la viabilidad de combustión en hornos cementeros, reduciendo así la cantidad de materiales que se entierran, aumentando la cantidad de residuos que se recuperan, pudiendo usar los mismos como combustible alternativo en la industria cementera.

19. ¿El Municipio o la Fundación McKinsey han conseguido compradores del material reciclable, tal como se establece en el convenio firmado? En caso de ser afirmativo, informe quiénes son los compradores y el precio fijado para la venta.

Hasta la fecha se han realizado 2 ventas de material recuperado, a saber:

Vidrio a granel:

Proveedor Quebracho Bonito transporte y logística CUIT 20281797833 Precio: 4 $/kg Cantidad: 8140 kg Total $ 32,560.00

Cartón de primera en bolsón sin prensar:

Proveedor PAPELERA DEL SUR-INTERPACK S.A CUIT 30-54808940-5 Precio: $15 x KG Cantidad: 2110 KG Total $ 31650

Cabe aclarar que al no tener el material prensado (porque aún no se contaba con la prensa) y al no poder vender a camión completo, el precio es inferior al que nos pagarán en el futuro. Se realizó la venta por una cuestión de espacio en el galpón y de condiciones laborales para los trabajadores de la planta.

20. ¿Cuál es la ganancia total percibida por el Municipio a raíz de la venta del material reciclable y cuál es el destino de reinversión de dicha ganancia?

La ganancia total es de $ 64.210. El dinero entró al arca municipal, y por el momento no tiene definido un destino específico.

Debido a que la recuperación de material proviene de una prueba piloto, en donde participa solo que el 5% de los hogares de Olavarría, se acopian progresivamente, en el futuro la estimación es que todos los meses tendremos material recuperado para vender.

21. En el Presupuesto Municipal 2022 se contempló un presupuesto específico para la ampliación de la planta del Programa GIRO, especifique la totalidad de las obras a realizar.

Para la extensión del galpón del proyecto GIRO, está la Licitación Pública N° 9 /22 “Ampliación Planta de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos”. El sistema de contratación es el de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto oficial de $43.315.700,00.- (cuarenta y tres millones trescientos quince mil setecientos con 00/100). El acta de apertura se realizó el día 25 de marzo a las 10:00hs.

Para la construcción del SUM y baños acorde a la cantidad de personas que estarán trabajando una vez entre en funcionamiento la planta de clasificación y el proyecto se extienda a la totalidad de la ciudad, se estima un valor de obra para el año 2022 de aproximadamente $ 14.500.000,00 (catorce millones quinientos mil con 00/100).

Por último es necesario para concretar las obras descriptas, trabajos de movimiento de suelo con aporte de material, que se procurará realizar con recursos municipales.

Cabe aclarar que para la totalidad de las obras civiles se contará con un aporte de fondos no reembolsables a modo de donación por parte de la fundación Delterra.org, por valores estimados de $13.428.000,00 (trece millones cuatrocientos veintiocho mil con 00/100).

22. ¿Cuál es el estado general actual de la planta de tratamiento de líquidos cloacales?

Actualmente el estado actual de la planta de tratamiento de líquidos cloacales es muy aceptable. Todos los equipos se encuentran operativos, se realiza el mantenimiento mecánico y eléctrico con la frecuencia correspondiente, el parque del predio se mantiene limpio y con césped cortado.

23. ¿Qué roturas ha tenido la planta de tratamiento de líquidos cloacales en el último año?

En el último año se produjeron roturas en mecanismos mecánicos, comunes con las horas de funcionamiento que realizan. Las roturas fueron en motor reductor del barredor del sedimentador primario de la línea nueva, el eje de rotación del brazo del lecho percolador de la línea nueva, y una de las bombas de barro que impulsan a las playas de secado de barro. Las reparaciones correspondientes se realizaron en los lapsos regulares, permitiendo operar la planta en los parámetros normales.

24. ¿Tienen conocimiento de la existencia de by pass directos evitando el tratamiento en primaria, como así también la existencia de canales de desbordes que reciben dicho exceso y donde desaguan estos canales, así como también los by pass?

La planta cuenta con dos bypass. Uno por cada colector que ingresa a la planta y emisario que sale de la planta. Ambos bypass pasan por la cámara 1 y cámara de ingreso, en las cuales por sistema de compuertas pueden ser derivadas a rejas o hacia la cámara de cloración.

25. En el caso de que existan ¿Cuál es la periodicidad con la que se utilizan los by pass y canal aliviador de desbordes?

Los bypass únicamente funcionan por fuerza mayor. Ya sea por un desperfecto en la estación de bombeo, o por un aumento considerable del caudal, generado ocasionalmente por una lluvia de gran intensidad.

26. ¿Qué obras se realizaron durante el año 2021 en lo que respecta a la limpieza, mantenimiento e inversión en la planta de tratamiento de líquidos cloacales?

Durante el 2021 se realizó la extensión hasta la superficie de las rejas principales, ya que los aumentos de caudal por los picos de gran intensidad de lluvia, desbordaba las rejas originales, provocando obstrucciones en las bombas de impulsión. Se reemplazaron parte del tejido perimetral por paredón de planchas hormigón. También se automatizó el bombeo de cloro desde la cisterna hasta la cámara de cloro.

27. ¿Cuáles fueron las últimas inversiones significativas que aumentaron la capacidad operativa de la planta y si se tiene proyectada su ampliación?

Durante el 2019 y 2020, se cambiaron las bombas principales de impulsión, los tableros eléctricos y alimentación de la planta, y la instalación del galpón y cisterna para almacenamiento de cloro a granel. También se reemplazó la cañería de ingreso al canal de rejas. Todas estas obras fueron proyectadas como una primera etapa hacia una futura ampliación de la planta, con la construcción de la 3ra línea de 500 m3/h.

28. ¿Cómo se está realizando el sistema de descarga de los camiones atmosféricos en el Partido de Olavarría?

La descarga de camiones atmosféricos se realiza bajo un control de descargas con manifiestos o recibos. Dichos camiones están registrados en un listado, y los mismos descargan en un tanque compensador, en donde el líquido descargado se mezcla con líquido desde el sedimentador primario para bajar la carga orgánica del mismo.

29. ¿Cuál es la capacidad operativa en unidad de medida de la planta, detallando cada ala e informe cuál es el volumen ingresado, en la misma unidad de medida, en forma mensual?

La capacidad de las líneas son: de 180.000 m3/mes la línea vieja y de 360.000 m3/mes la línea nueva de caudal nominal. El caudal nominal ingresado a la planta es de aproximadamente 450.000 m3/mes.

30. ¿Cuál es el número de trabajadores propios del concesionario que se desempeñan en la planta?¿ Qué tipo de tareas realizan y cuál es el número de personal tercerizado en la misma?

Actualmente la planta operan 6 empleados directos de la concesión de obras sanitarias (Coopelectric), que se dedican a la operación de todos los equipos de la planta, limpieza y recolección de lo retenido en rejas y sedimentadores, mantenimiento del parque y equipos. Para la recolección del barros secado de las playas, se terceriza, las tareas, siendo un número aproximado de 3 trabajadores.

31. ¿Cuáles han sido los resultados de las últimas visitas de organismos de contralor provinciales a la planta de tratamiento de líquidos cloacales?

La última visita de un organismo de contralor de servicios de la provincia fue en el año 2019, y los resultados no fueron entregados hasta el momento.

32. ¿Cuáles son las obras previstas en el ítem MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA en Administración y Política Hidráulica, tal como se menciona en el Presupuesto 2022?

Según se menciona en el presupuesto 2022, las obras previstas en el ítem mantenimiento, reparación y limpieza son:

1- Limpieza y mantenimiento de canales del arroyo Tapalqué, esto incluye:

Limpieza de canales del margen derecho del arroyo Tapalqué en la ciudad de Olavarría (10.150ml).

Limpieza de canales del margen izquierdo del arroyo Tapalqué en la ciudad de Olavarría (18.450ml).

Rectificación margen derecho e izquierdo del Arroyo Tapalqué entre Ruta Nacional N°226 y Calle 110.

Reconstrucción y mantenimiento de sumideros en distintos lugares de la ciudad de Olavarría.

33. ¿Cuál es el grado de avance, a la fecha, de las tareas detalladas en el punto anterior?

Respecto a la limpieza y mantenimiento de canales del arroyo Tapalqué:

Limpieza de canales del margen derecho del arroyo Tapalqué tiene un grado de avance del 23%.

Limpieza de canales del margen izquierdo tiene un grado de avance del 12,4%.

Rectificación margen derecho e izquierdo del Arroyo Tapalqué entre Ruta Nacional N°226 y Calle 110 tiene un grado de avance de 85%.

2- Reconstrucción y mantenimiento de sumideros en distintos lugares de la ciudad de Olavarría (grado de avance: 12%).

34. ¿Qué obras hidráulicas se realizaron en la ciudad y las localidades durante el 2021?.

En el partido de Olavarría durante el periodo 2021 se realizaron las siguientes obras por contratación:

FECHA INICIO NOMBRE DE LA OBRA UBICACION EMPRESA 16/04/2021 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE CANAL EN AV. Pueyrredón PUEYRREDON 6,800 BURGART CONSTRUCCIONES 25/06/2021 OBRA ESQUINAS AV. DEL VALLE E ITUIZANGO – CORTES Y TIERRA DEL FUEGO AV. DEL VALLE E ITUIZANGO – CORTES Y TIERRA DEL FUEGO ATAK S.R.L. 03/07/2021 LIMPIEZA DE CANALES EN LAS LOCALIDADES DE SIERRAS BAYAS Y COLONIA SAN MIGEL SIERRAS BAYAS – COLONIA SAN MIGEL ATAK S.R.L. 01/08/2021 LIMPIEZA DE CANALES EN LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA 2021-1° ETAPA LOMA NEGRA ATAK S.R.L. 03/11/2021 EVALUACION Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE PUENTES EN LA CIUDAD DE OLAVARRIA AV. SARMIENTO – MERLO – CORONEL SUAREZ FACULTAD DE INGENIERIA

Y en el mismo periodo pero por administración, mediante la colaboración de diversas aéreas de la Secretaria de Mantenimiento y Obras Publicas (Dirección de Mantenimiento Urbano, Dirección de Caminos Rurales, Dirección de Parques y Paseos, Dirección de Obras de Pavimentación) se realizaron las siguientes:

LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE CANALES Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS fechas CANAL tramos desde hasta distancia ml 09/04/2021 08/06/2021 RUTA N°226 PUENTE EMILIOZZI AV. ALBERDI AV. LA RIOJA AV. ITUZAINGO 1700 600 28/04/2021 16/06/2021 LA RIOJA RUTA 226 NECOCHEA 3210 06/05/2021 AMPARO CASTRO MOISES LEVENSON RUTA N°226 460 10/05/2021 AV. ALBERDI AV. TRABAJADORES RUTA N°226 560 11/05/2021 AV. TRABAJADORES ALBERDI CALLE 13 500 14/05/2021 GUISASOLA AV. TRABAJADORES RUTA N°226 600 10/06/2021 B° EUCALIPTUS COLECTORA 226 CRUCE VIAS ATRÁS DE EUCALIPTOS 200 14/06/2021 SANTA CRUZ AV. TRABAJADORES AV. SARMIENTO 600 19/07/2021 alcantarilla 8 tubos de 0,80m EMILIOZZI CALLE 144 20/07/2021 alcantarilla 8 tubos de 0,60m RIVADAVIA CALLE 154 20/07/2021 EMILIOZZI CALLE 142 CALLE 148 400 26/07/2021 COLONIA HINOJO. AV LIBERTAD 1200 29/07/2021 HINOJO AV ESPAÑA 200 30/07/2021 COLONIA HINOJO. AV DE LOS FUNDADORES ALCANTARILLA Y RECTIFICACION 700 26/08/2021 V. MI SERRANIA CANAL EN LA CAVA 100 30/08/2021 CALLE 142 ARROYO RIVADAVIA 650 01/09/2021 CALLE 130 ARROYO PUENTE EMILIOZZI 1110 03/09/2021 CALLE 118 RIVADAVIA ALSINA 210 06/09/2021 arroyo marg. Derecho RUTA N°226 BENITO MACHADO 100 11/09/2021 Alc. Doble.9 tub. 0,60m mas 9 tub. De 0,80m colectora circunvalación AV. Sarmiento 12/09/2021 Cochitue frontera sur 600 14/09/2021 alcantarilla 16tubos de 0,80m Av. Ituizango calle 10. del maestro 16 15/09/2021 Av. Avellaneda calle 173 40 13/10/2021 Calle 106 España 25 de mayo 15/10/2021 alcantarilla 9 tubos de 0,6m Del maestro Urquiza 18/10/2021 Perfilado de canal Del maestro Av. Ituzaingo a Independencia 300 19/10/2021 alcantarilla 9 tubos de 0,6m larralde Av. Pueyrredon 14/12/2021 17/12/2021 limpieza, sacado de arboles arroyo tapalque margen izquierdo, 1600 20/12/2021 29/12/2021 limpieza, sacado de arboles arroyo tapalque margen derecho 700 TOTAL METROS DE CANAL LIMPIADOS 16356

35. ¿Qué obras se realizaron durante el 2021 en lo que respecta a la limpieza y el mantenimiento de bocas de tormenta en todo el partido?

Obras realizadas durante el año 2021 en lo que respeta a la limpieza y mantenimiento de sumideros en el partido de Olavarría.

SUMIDEROS FECHA ESQUINA TAREA N° DE TAPAS 07/04/2021 BROWN ESTRADA COLOCACION DE TAPA 1 07/04/2021 RIOBAMBA RUFINO FAL COLOCACION DE TAPA 1 09/04/2021 AV. ITUZAINGO SAN MARTIN DESOBSTRUCCION 09/04/2021 AV. DEL VALLE BROWN DESOBSTRUCCION 09/04/2021 IGNACIO RIVAS SAAVEDRA DESOBSTRUCCION 09/04/2021 IGNACIO RIVAS SAAVEDRA COLOCACION DE TAPA 2 01/06/2021 AV. SARMIENTO AV. ITUIZANGO COLOCACION DE TAPA 1 24/06/2021 CELESTINO MUÑOZ AV. DEL VALLE REPARACION 23/10/2021 AV. AVELLANEDA ARROYO TAPALQUE COLOCACION DE TAPA 2 23/10/2021 AV. AVELLANEDA ARROYO TAPALQUE DESOBSTRUCCION 15/12/2021 ISLAS MALVINAS NECOCHEA DESOBSTRUCCION 15/12/2021 ISLAS MALVINAS NECOCHEA COLOCACION DE TAPA 2

36. ¿El nivel de obras es suficiente para mantener el manejo hídrico adecuado para el Partido de Olavarría? ¿Existen restricciones presupuestarias que afectan la eficacia de las obras?

Por lo pronto viene resultando suficiente, a la vista están los hechos. Pero de todas formas el nivel de obras para mantener el manejo hídrico adecuado debe ser constante, dado el aumento de los cambios del uso de suelo y el cambio climático.

La dirección de Hidráulica no ha sufrido ninguna restricciones presupuestarias que afecten la eficiencia de las obras realizadas.

37. ¿Existen planes plurianuales para desarrollar obras en el área?

La Dirección de Hidráulica cuenta con un completo Proyecto de defensa contra inundaciones para la ciudad de Olavarría, elaborado por personal de dicha dirección en el año 2003. El mismo detalla las obras a realizar para evitar el colapso hidráulico ante eventos extremos.

En base al “Proyecto de defensa contra inundaciones para la ciudad de Olavarría” se analizan y ejecutan obras.

Dentro de esto hay que contemplar la rutinaria limpieza y mantenimiento de canales, arroyo, conductos pluviales, sumideros, alcantarillas y puentes en el partido de Olavarría.

El riesgo hídrico no se puede evitar, pero si se puede reducir la probabilidad de que un determinado problema se repita.

38. ¿Cuántas bajas de personal y en qué áreas se produjeron durante el año 2021?

Durante el año 2021 hubo 152 bajas. Repartidas de la siguiente manera:

Conducción superior: 5

HCD: 3

Desarrollo Económico: 7

Desarrollo Humano: 37

Hacienda: 5

Gobierno: 25

Obras: 8

Salud: 62

39. ¿Cuáles fueron las incorporaciones realizadas por el Municipio de personas travestis, transexuales y transgénero desde la sanción de la Ordenanza 4586/20 hasta la fecha y bajo qué modalidad de contratación?

La Dirección de Personal y Recursos Humanos informa que desde abril de 2021 no se han registrado incorporaciones de personas travestis, transexuales y transgénero.

40. En el caso de haber realizado incorporación de personal, informar en qué áreas del Municipio se realizaron.

No corresponde por respuesta 39

41. ¿Qué cursos, talleres o capacitaciones ha brindado el Municipio a disidencias sexuales desde la sanción de la ordenanza?

La Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida informa que, el proyecto “Empoderarte” articulado entre el CIC, Municipalidad de Olavarría y Espacio de Diversidad y Disidencias y el STMO (Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría), aborda talleres, espacios recreativos y de aprendizaje de habilidades de costura, arte, pintura e intervención de prendas de vestir y decoración, lugar de pensamiento, de reflexión crítica, escucha y diálogos activos.

Este proyecto establece un lugar para pensar, repensar y discutir espacios sociales complejos como son la comunidad, el barrio y el territorio en lo que respecta a cuestiones de género y diversidad. Y en este sentido, la perspectiva de género se construye como una herramienta que insiste en visibilizar el entramado de poder que atraviesa a las familias, las mujeres y las disidencias, situando las problemáticas que atraviesan en un espacio público, promoviendo la equidad en la adquisición y ejercicio de los derechos.

42. ¿Cómo el Municipio ha trabajado en la promoción y fomento de la ordenanza 4586/20 hacia la comunidad y, fundamentalmente, hacia el sector privado?

Principalmente desde la Dirección de Políticas de Género se ha trabajado articulando con la Dirección de Empleo en la promoción del Cupo laboral trans promoviendo el registro de personas trans en el Portal de Empleo web del municipio. Se facilitó la confección de curriculums vitae, entrevistas laborales y la inscripción en el portal.

Esto es resultado de la participación en la Mesa de Diversidad, en la cual se determinó la importancia de facilitar información de acceso a través de un recurso local en materia de diversidad y atención integral del colectivo disidente.

Desde el área de Empleo, a través de las visitas a empresas que se realizan desde la Secretaría de Desarrollo Económico, y mismo con empleadores que se acercan solicitando el servicio de intermediación laboral, se fomenta la incorporación de personas trans por medio programas de empleo en empresas del sector privado de la ciudad.

43. ¿Cuántas personas se han registrado en el Portal del Empleo del Municipio habilitado para disidencias sexuales, y cuántas de las mismas han podido acceder a un trabajo formal tanto público como privado?

Desde que se inició con el relevamiento de personas travestis, transexuales y transgénero a la fecha se registraron en el portal 16 personas. De las mismas, dos han sido vinculadas laboralmente desde la Dirección de Empleo en el sector privado y una cuenta con trabajo formal en el sector público previo a su inscripción.

Vale mencionar que desde la dirección se trabaja con disidencias sexuales previo al registro puntual por cupo laboral trans, lo que amplía el número de registraciones si se considera al colectivo LGBTIQ+.

44. ¿La Dirección de Empleo Municipal elaboró un registro para la inscripción de empresas privadas, organismos, cooperativas y comercios que busquen contratar personal de identidad trans-travesti?

No se ha elaborado un registro específico con las empresas interesadas en contratar personal de identidad trans-travesti. En la recepción de solicitudes de intermediación laboral por parte de empleadores que se acercan a la dirección o son visitados por el equipo técnico se hace referencia a las poblaciones con las que se trabaja a través de programas de empleo o articulaciones con otras áreas como lo es el colectivo LGBTIQ+.

45. ¿Cuántos psiquiatras componen el servicio de salud mental en el partido de Olavarría?

El Sistema de salud cuenta actualmente con 5 profesionales con especialidad en psiquiatría, 3 especialistas en adultos y 2 con especialidad pediátrica

46. ¿Cuántos psicólogos componen el servicio de salud mental del partido de Olavarría?

El sistema de salud cuenta con 22 psicólogos

47. ¿Cuál es la cantidad de enfermeros que componen el servicio de salud mental?

El servicio de salud mental cuenta con 20 enfermeros, a los que se suman personal de reemplazo para cubrir licencias.

48. ¿Qué cantidad de pacientes hay internados en el hospital de salud mental? ¿Cuál es la estancia promedio de los mismos en internación?

La internación en Hospital de Hinojo, al igual que en cualquier hospital es variable y en continuo cambio. En el primer trimestre de 2022 las estadísticas fueron las siguientes.

Egresos totales 53 Pacientes día 963 Días camas disp. 2250 % de ocupación 42,80% Días de estadía 728

49. ¿Cómo es la organización de las guardias del servicio de salud mental del hospital de Hinojo, días, horarios, si son pasivas o activas, etc?

El Hospital de Hinojo cuenta con guardia médica las 24 horas en forma activa, que incluye ambulancia, chofer, enfermería y médico. Sumado se encuentra de pasiva el servicio de salud mental durante el mismo periodo.

50. ¿Cuáles son las obras de mantenimiento e infraestructura edilicia llevadas a cabo en el edificio del hospital de Hinojo en el último periodo?

Obras Hospital Hinojo: Acondicionamiento del shock room, adecuación área covid y no-covid, refacciones de techos y cúpula histórica.

51. ¿Cuál es el total de médicos de guardia activa, de médicos de guardia de reemplazo y total de médicos de guardia pasiva? ¿Cuántos de ellos están incluidos como planta permanente y cuantos como personal temporario?

Actualmente en nuestro Sistema de salud se encuentran realizando guardias 299 médicos. De los cuales 188 realizan guardias activas y 111 guardias pasivas. La distribución de planta permanente y temporaria en salud también se consulta en la pregunta 22 de UCR-JUNTOS, por lo que en esta respuesta se incluye la misma. A continuación detallo las especialidades médicas de guardia:

Anestesistas Pasiva Cirugía Pasiva Cirugía (Pediatría) Pasiva Cirugía Vascular Pasiva Clínica Medica Activa Emergencias Activa Epidemiologia Pasiva Farmacia Pasiva Gastroenterología Pasiva Gastroenterología (pediatría) Pasiva Ginecología Activa Infectologia Pasiva Kinesiologia Pasiva Laboratorio Activa Neonatología Pasiva Neurocirugía Pasiva Obstetricia Activa Odontología (adulto) Pasiva Odontología (pediatría) Pasiva Oftalmología Pasiva Otorrinolaringología Pasiva Pediatría Activa Pediatría (urología) Pasiva Rayos Pasiva Salud Mental Pasiva Traumatología Pasiva UCIP Activa UCO Activa Urología Pasiva UTI Activa

El área de salud municipal, la cual incluye Bromatología, cuenta con un personal de alrededor 1250 personas.

Anticipos Jubilatorios 33 Carrera Profesional Hospital 255 Destajistas 8 Reemplazo Guardias 54 Personal Administrativo 148 Personal Mensualizado Administrativo 6 Personal Mensualizado Obrero y de Servicio 35 Personal Mensualizado Profesional 87 Personal Mensualizado Técnico 58 Personal Obrero y Servicios 188 Personal Profesional 24 Personal Superior 15 Personal Técnico 328 Personal Temporario Jornalizado 2

El personal disponible, permite una adecuada cobertura de la salud pública de la ciudad, recordando que la misma también cuenta con 3 Clínicas Privadas y numerosos Centros y Consultorios privados de atención. El déficit actual, al igual que el resto de la zona, se centra en médicos de guardia principalmente y en menor medida médicos generalistas. La carga horaria es variable dependiendo la actividad que realizan, presentando cobertura desde 24 a 44 horas semanales.

52. ¿Cuántas camas de internación por guardia cuenta el hospital? Detalle si es habitual que estén todas ocupadas, e informe a donde se derivan los pacientes cuando ello sucede.

La Guardia de adultos cuenta con 13 camas declaradas en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación en primer trimestre fue del 85% al 90%. El sistema de derivación incluye piso de internación propio, internación en Hospital de Hinojo y por ultimo derivación a efector privado, con el cual contamos con nomenclador preestablecido.

53. ¿Cuál es la cantidad de médicos y enfermeros asignados exclusivamente a internación por guardia de acuerdo al esquema de organización del servicio, en cada guardia?

El servicio de guardia adultos del Hospital Cura cuenta con 20 enfermeros (4 por turno), 3 enfermeros de triage (1 por turno de demanda), médico de demanda (8 a 22 horas), médicos de guardia activa (3 médicos 24 horas martes, miércoles y jueves; 4 médicos 24 horas los lunes y viernes) y refuerzo de internación (2 médicos de lunes a viernes).

54. ¿Cuál es el número de consultas de demanda espontánea por guardia se recibieron en el último mes?

Durante el primer trimestre la guardia de adultos del Hospital Cura, recibió un promedio de 45 consultas por día.

55. ¿La cantidad de personal es suficiente para sostener el buen funcionamiento de la guardia, tanto para la demanda espontánea, como para las urgencias y emergencias como para la internación por guardia?

La distribución de personal asignado a la guardia de adultos de Hospital Cura, de acuerdo a la situación epidemiológica actual, resulta suficiente para la cobertura de emergencias médicas. Siendo la mayor problemática actual, el déficit de personal médico de guardia para cubrir licencias y puestos vacantes el fin de semana.

56. ¿Cuál es la cantidad de profesionales de enfermería asignados a cada turno de guardia? Detalle cuáles son las funciones que deben cumplir. Y si la cantidad es suficiente para la demanda existente.

El servicio de guardia adultos del Hospital Cura cuenta con 20 enfermeros (4 por turno) más enfermero de triage (3 enfermeros en total) los mismo de distribuyen en internación, demanda y emergencias en ambulancia.

57. ¿Cuál es la cantidad de ambulancias con que cuenta el servicio de guardia y emergencia? ¿Qué tipo de mantenimiento se le realiza a las mismas y cada cuanto tiempo? Detalle cuántas ambulancias fueron adquiridas por la gestión.

El servicio de emergencias cuenta con 10 ambulancias, y tiene un Encargado de vehículos para realizar todos los controles establecidos. Durante la gestión del Intendente Ezequiel Galli, se recibieron una ambulancia desde Nación (alta complejidad), 3 ambulancias por el convenio con SAME (alta complejidad); se adquirió una ambulancia 4×4 (alta complejidad) y actualmente se encuentra en proceso de compra un utilitario para traslado larga distancia de baja complejidad y en proceso de leasing una ambulancia de alta complejidad.

58. ¿Está previsto aumentar el monto de pagos de las guardias de todos los servicios, considerando que en otros municipios las mismas triplican el valor actual de lo que se paga en Olavarría?

Los valores de guardia se encuentran en negociación actualmente en la mesa paritaria.

59. ¿Cuántas especialidades atiende el hospital Héctor cura? También se responde pregunta 63: Respecto de las consultas por especialidad, ¿cuántos profesionales hay? ¿cuántas horas de consulta? ¿cómo se organizan las mismas?

Las consultas se organizan de lunes a viernes de 8 a 14 horas, con turnos programados, sumados a demanda espontanea.

Servicio Profesionales Consultas 1er trimestre ADOLESCENCIA 1 83 ANESTESIOLOGIA 8 774 CARDIOLOGIA (ambulatorio) 9 1696 CIRUGIA (vascular, pediátrica, general y bariatrica) 11 1252 CLINICA MEDICA 10 25877 DERMATOLOGIA 2 456 ENDOCRINOLOGIA 5 949 FISIATRIA 1 249 GASTROENTEROLOGIA 5 449 HEMATOLOGIA 2 308 INFECTOLOGIA 2 68 MEDICINA LABORAL 3 333 NEFROLOGIA 2 78 NEUROCIRUGIA 3 192 NEUROLOGIA 2 466 OFTALMOLOGIA 5 1174 OTORRINOLARING. 1 416 PEDIATRIA 27 5837 PSIQUIATRIA 5 418 REUMATOLOGIA 1 231 TISIONEUMONOLOG. 2 521 TRAUMATOLOGIA 4 2639 UROLOGIA 3 525 FONOAUDIOLOGIA 3 152 KINESIOLOGIA 9 2350 NUTRICIONISTA 7 168 PSICOLOGIA 22 1972 Ginecología y obstetricia 25 2537 SERVICIO SOCIAL 5 1978 TERAPIA OCUPACIONAL 5 490

Oferta de turnos programados por semana de acuerdo a sistema hospitalaria (a los que se le suma demanda y consultas por guardia.

Especialidad Total CARDIOLOGIA 604 CIRUGIA 98 CITOCOLPOSCOPIA 39 CLINICA 278 DERMATOLOGIA 45 DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1024 ENDOCRINOLOGIA 151 FONOAUDIOLOGIA 193 GASTROENTEROLOGIA 83 GINECOLOGIA 840 HEMATOLOGIA 67 INFECTOLOGIA 10 LABORATORIO 6365 NEONATOLOGIA 48 NEUROCIRUGIA 168 NEUROLOGIA 58 NUTRICIONISTA 36 ODONTOLOGIA 112 OFTALMOLOGIA 258 OTORRINOLARINGOLOGIA 74 PEDIATRIA 244 SALUD MENTAL 573 QUIROFANO 423 REHABILITACION 998 SALAS PERIFERICAS 4040 TISIONEUMONOLOGIA 121 TRAUMATOLOGIA 221 UROLOGIA 108

60. ¿Cuántos profesionales de dedicación exclusiva hay dentro de cada área? Y 61. ¿Cuántos profesionales de dedicación no exclusiva hay en cada sector?

Las profesionales con dedicación exclusiva y no exclusiva en el Hospital Cura, se detallan a continuación:

Servicio Profesionales sin dedicación exclusiva Profesionales con dedicación exclusiva (bloqueado) ADOLESCENCIA 1 ANESTESIOLOGIA 8 CARDIOLOGIA (ambulatorio) 9 CIRUGIA (vascular, pediátrica, general y bariatrica) 11 CLINICA MEDICA 9 2 DERMATOLOGIA 2 ENDOCRINOLOGIA 5 FISIATRIA 1 GASTROENTEROLOGIA 5 HEMATOLOGIA 2 IMAGENES 5 INFECTOLOGIA 2 LABORATORIO 8 9 MEDICINA LABORAL 3 NEFROLOGIA 2 NEUROCIRUGIA 3 NEUROLOGIA 2 ODONTOLOGIA 8 OFTALMOLOGIA 5 OTORRINOLARING. 1 PEDIATRIA 23 4 PSIQUIATRIA 5 REUMATOLOGIA 1 TISIONEUMONOLOG. 2 TRAUMATOLOGIA 4 UROLOGIA 3 FONOAUDIOLOGIA 3 KINESIOLOGIA 9 NUTRICIONISTA 6 1 PSICOLOGIA 22 Ginecología y obstetricia 24 1 SERVICIO SOCIAL 5 TERAPIA OCUPACIONAL 5 UTI / UCO 13

62. ¿Con cuántos profesionales de enfermería funciona cada servicio y de cuantos dispone cada servicio por guardia?

Servicio N° enfermeros Guardia Adultos 18 Triage 4 Clínica Quirúrgica 19 Clínica Médica 20 UCIP 6 Pediatría Internación 14 Guardia Pediatría 4 Ginecología 14 Neonatología 5 Área Crítica 39 Quirófano 8 Consultorios externos 9 APS y zona serrana 86 Total 246

64. Detalle la cantidad de profesionales por servicio que se encuentran actualmente sin brindar atención y los motivos de ello.

Todos los profesionales cumplen una función específica

65. ¿Todas las áreas tienen jefe de servicio?

Según carrera profesional solo se nombran coordinadores o jefes de servicio a aquellos con al menos 5 profesionales.

66. ¿En alguno de los servicios hay internación de pacientes de otras Áreas? En caso de ser así, explique los motivos y cómo se modificó el personal de enfermería para poder brindar atención.

Durante la pandemia se requirió internación en diferentes áreas. Actualmente los servicios están diferenciados, salvo situaciones de salud puntuales que se evalúan y autorizan por Dirección Médica. En cada caso la cobertura por enfermería fue ajustada de acuerdo a la cantidad y tipo de carga laboral de cada paciente.

67. ¿Cuántos de los CAPS tienen médico generalista y qué días y horarios de atención tienen?

De un total de 24 CAPS más 3 Hospitales en zona serrana, solo 3 no tienen médico generalista (CAPS 3, 16 y Blanca Grande que cuenta con cobertura del médico generalista de Espigas), que cuentan con médico clínico, pediatra y obstetra.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 o de 8:00 a 16:00, según la carga horaria de cada médico.

Sierras Bayas, médico generalista, martes y jueves de 12:00 a 18:00 hs.

Loma Negra, martes y jueves de 8:00 a 16:00 y sábados de 8:00 a 13:00 hs.

68. ¿Cuántos días y en qué horarios hay atención pediátrica en cada uno de ellos?

Todos los días se realiza atención pediátrica, ya que el médico generalista cumple con esa función de atención pediátrica. Los CAPS que no cuentan con médico generalista, están cubiertos con la atención del médico pediatra.

69. ¿Cuántos días y en qué horarios hay consultorio de especialidades?

Dentro de los CAPS hay atenciones de:

– Psicología: en todos los CAPS con atenciones 1, 2 o 3 veces por semana.

– Odontología: distribuidos estratégicamente en la mayoría de CAPS de 1 a 5 veces por semana.

– Obstetricia: en los CAPS donde hay mayor demanda de esta especialidad, 1 vez a la semana.

– Fonoaudiología: se cuenta con dos fonoaudiólogos que realizan atenciones en 7 CAPS, 1 vez a la semana.

– Endocrinología: consultorio descentralizado 1 vez por semana en el territorial n° 6.

– Nutrición: 1 vez por semana en diferentes CAPS.

– Pediatría: en los CAPS que se cuenta con médico generalista, a los pediatras se le derivan los pacientes con patología pediátrica específica. Los especialistas están en los CAPS 3, 4, 5, 6, 8, 16, 23, 26, e Hinojo.

– Ginecología: consultorio descentralizado en CAPS N° 12 y N° 16, una vez por semana.

– Traumatología: en CAPS 25, consultorio descentralizado.

70. ¿Cuál es el criterio de designación de personal médico y de atención en las unidades de atención primaria de las localidades del partido de Olavarría? Y 71. ¿cómo se realiza el proceso de designación de personal y el protocolo de reemplazo ante una baja por jubilación o licencia por vacaciones?

El personal médico se designa de acuerdo a las necesidades sino también a la del sistema de salud en el momento de la designación, y de acuerdo al perfil médico requerido.

72. ¿Cómo se resolvió el problema de falta de médico en Sierra Chica y loma negra? ¿Con cuántos profesionales se vio reforzada cada una de las salas?

En APS (Atención Primaria de la Salud) no tenemos falta de médico en esas localidades. Los CAPS de Sierra Chica y Loma Negra cuentan con médico generalista que cubren las necesidades de consulta y demanda de los pacientes empadronados en cada centro de salud (condición 1, 2, 3 y SIAMO). Donde se realizan controles de salud, organizados con turnos programados y demanda diaria.

Atención Primara, se encarga de la promoción y prevención de la salud de la población, por lo tanto, los profesionales están distribuidos de acuerdo a la demanda de cada área programática.

Si se está realizando búsqueda activa de nuevos profesionales de guardia, los cuales están en falta en toda la Provincia de Buenos Aires.

73. SIAMO: ¿Cuántos afiliados tiene el servicio en total y en cada categoría?

SIAMO cuenta con 155 grupos familiares y 247 afiliados

74. ¿Se han modificado los métodos de ingreso? Detalle.

75. ¿Con cuánto personal administrativo cuenta el servicio?

76. ¿Cuál es la demora promedio de la evaluación para tener categoría uno?

74- 75 – 76) El método de ingreso no ha sufrido variación. Las funciones de SIAMO son parte del servicio de Admisión Sociosanitaria. El servicio cuenta con una administrativa responsable de realizar alta y renovación de contratos y emisión de turnos ambulatorios. La atención en la oficina de Admisión Sociosanitaria para alta y renovación de condición y otros trámites afines se realiza via:

– WhatsApp al 2284229029 opción G: se reciben mensajes de 7 a 10 hs, los cuales se responden hasta las 15 hs. Quienes utilicen este canal recibirán carnet en versión digital.

– Hospital Cura – Ventanilla 8: se atiende de 8 a 12 hs y quienes utilicen este canal tienen la opción de llevarse el carnet en papel.

Los dos canales se encuentran DISPONIBLES de lunes a viernes para realizar CUALQUIER trámite o consulta, SIN TURNO PREVIO.

El trámite se realiza en el momento, demorando lo que la entrevista social requiera, dependiendo de la situación socio-económica de la persona y grupo familiar (menos de 1 hora en caso de altas y menos de 30 minutos en caso de renovación).

77. ¿Cuáles son los hospitales existentes y en funcionamiento en el partido de Olavarría? ¿Quiénes son sus directores y cuánto tiempo hace que están en funciones?

Actualmente y desde hace muchisimos años ya, hay cuatro Hospitales Municipales: Dr. Héctor Cura (Dirección Médica: Dra. Silvina Guanuco), Hospital de Hinojo (Responsable: Dra. Jaqueline Gonzalez); Hospital de Sierra Bayas (Responsables: Dra. Virginia Draghi y Dra. Jorgelina Montenegro) y Hospital de Espigas (Responsable: Dr. Carlos Seclen).

78. ¿Cuáles fueron las obras de infraestructura que se realizaron en los hospitales del partido de Olavarría en el último año?

En Hospital Dr. Héctor Cura: Ampliación del área de gases de Ginecología y Guardia Adultos, vacunatorio municipal, sala de extracciones, nueva sala de Rx, farmacia ambulatoria externa, arreglos y mantenimiento en UTI, UCO y Clínica Médica.

Hospital de Hinojo se respondió en la pregunta 50.

Hospital de Sierra Bayas: Pavimentación del ingreso de ambulancias

Hospital de Espigas: Mantenimiento.

79. ¿Cuáles fueron las inversiones en el área de administración, en lo que respecta a tecnología, del servicio de salud que se hicieron en el último año?

Se detalla las mayores adquisiciones en tecnología

Electro bisturí Equipamiento informático (PC, fuentes, monitores) Camas eléctricas Respiradores (x3) Nuevo Arco en C Botmaker: Whatapp Unidad generadora de vacío (gases medicinales centrales) Monitores multiparamétricos x4 Eq. Laboratorio (analizador de gases en sangre) Micro centrífuga Biología Molecular (x2) Cardioversor

80. ¿Se restableció el servicio de ambulancia en la localidad de Recalde? En caso negativo, ¿cuándo piensan restablecer el servicio?

Actualmente Recalde y Espigas, cuenta con un plantel de 3 médicos de guardia para la cobertura alternada de ambas localidades. A su vez la cobertura de ambulancia se realiza con base en Espigas, más vehículo de apoyo en Recalde.

81. ¿Cuáles son los fundamentos para la realización de un Paseo de Salud que demandó 7 millones de pesos?

El Paseo de la Salud está ubicado estratégicamente en una de las áreas más concurridas de la ciudad, siendo fundamental para actividades de promoción y prevención de la salud, requiriendo actualización edilicia para asegurar accesibilidad a toda la población que lo requiera y sea objetivo principal de las campañas. Claramente tiene fundamentos más sólidos y justificados que los $193M de la casa de la provincia.

82. Cómo fue la evaluación de factibilidad del Proyecto de construcción del frigorífico realizada por el Municipio.

El criterio de clasificación de posibles ubicaciones se evaluó mediante Certificados Urbanísticos en donde se analizan las potencialidades y debilidades de los inmuebles de acuerdo a:

1. el ÁREA en el cual se implantan, trabajando como premisa que se radiquen en Área Rural;

2. los USOS y la ZONIFICACIÓN vigente para el inmueble;

3. la factibilidad de la INFRAESTRUCTURA necesaria para la instalación de la actividad (gasoducto, líneas de media tensión, restricciones de electro ducto, cursos de agua, etc);

4. CONECTIVIDAD del predio con vías principales de comunicación (rutas nacionales y provinciales).

Cabe destacar que para la evaluación de la Factibilidad de radicación del Frigorífico se trabajó y trabaja multidisciplinariamente entre las áreas de Planeamiento y Catastro dependiente de Secretaria de Obras Públicas y las áreas de Desarrollo Agropecuario, Minería y Desarrollo Sustentable dependiente de Secretaria de Desarrollo Económico, entendiendo que la implantación de la actividad no solo impacta urbanística y logísticamente sino que potenciará el perfil agroeconómico de la ciudad de Olavarría.

83. En vistas a los anuncios del Intendente Galli en relación a la construcción del Frigorífico, ¿a partir de qué fecha se iniciará el proyecto anunciado?

Se iniciará una vez que se concrete la compra de la parcela rural por parte del inversor para iniciar el proyecto.

84. En cuáles de las tres localizaciones posibles, mencionadas al momento de realizar el anuncio, ¿será construido el Frigorífico?

Desde el 2020 se evaluaron diferentes ubicaciones para la radicación de la actividad Frigorífico en Olavarría y Localidades, en inmuebles de dominio público municipal y en inmuebles de dominio privado. Se realizó una matriz de impacto en varios de los lugares de posible instalación, y ni bien se termine de concretar la operación se conocerá el destino final del lugar a construir.

85. En relación a los anuncios realizados por el Intendente Ezequiel Galli relacionados con la construcción de una playa de camiones en la localidad de Sierras Bayas, ¿Cuáles son los adelantos en las acciones y cuál será el plazo estimativo en el que estará disponible para su uso

Adelantos y acciones para la ejecución de las tareas Playa de Camiones en la localidad de Sierras Bayas:

INFORME TECNICO, realizado por la Facultad de Ingeniería

RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO, realizado por docentes de la Cátedra Topografía II de Ingeniería en Agrimensura DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISEÑO FÍSICO Y FUNCIONAL • Accesibilidad. • Control de accesos. • Lugar de estacionamiento de vehículos pesados. • Análisis de movimiento de suelo y curvas de nivel que surgen del relevamiento topográfico. • Sectores para realizar iluminación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACCESO.

• Sectores de rotonda y dársenas de ingreso y desaceleración.

Actualmente está en estado de ejecución.

86. ¿Qué red Wi-Fi gratuita está funcionando actualmente en el Partido de Olavarría? ¿Qué proyecto de ampliación de la red wifi hay a futuro? ¿Qué porcentaje de la ciudad de Olavarría estará cubierta, a este ritmo, en el año 2023?

Instalados por infracom en los siguientes sitios:

AP-1: San Martín y Vte. López (Paseo Padre Jesús Mendía)

AP-2: San Martín y Rivadavia (Plaza Centro)

AP-3: Brown y Merlo (Parque Mitre)

AP-4: Brown y Trabajadores (Parque Helios Eseverri)

AP-5: Vte. López y Sarmiento (Hospital Municipal Héctor Cura)

AP-6: Av. Ituzaingo y Balcarce (Plaza frente al Cementerio)

PUNTOS WIFI PAIS DIGITAL

Nido barrio El Progreso

Nido Villa Magdalena

Avda. Brown y Belgrano

También hay wifi gratuito en la localidad de Espigas en la plaza central.

En cuanto a la red wifi hay que saber que no es una sola que interconecta todos los hot spots, sino que se define el lugar a conectar, se instala el equipamiento y se busca un proveedor de internet para dar conectividad a dicho punto, y obviamente el alcance es cercano al punto, en un radio de no más de 100 mts.

Respecto a la cobertura global de wifi gratuito en toda la ciudad, no es un punto que esté en evaluación por el momento.

87. ¿Qué proyecto existe para controlar la velocidad en las avenidas por medio de la radarización?

El control de velocidad en las avenidas se realiza por diferentes vias, por un lado es controlado en algunas de ellas por el equipo de Foto multas, en otras se han colocado nuevos “reductores de velocidad”, sacándose tachas refractarias y reducidores de un solo anclaje lo que produce su rotura, colocándose reductores con doble anclaje, y más anchos, generando asi que el conductor deba aminorar la marcha. Se encuentra en estudio la posibilidad de adquirir radares de control de velocidad de automotores y motos, para ser utilizados por personal de Policía de Tránsito.

88. ¿Qué obra está planificada para el cruce de Av. Del Valle y la vía? ¿Se va a construir un túnel que cruce por debajo de la vía?

No hay ninguna obra proyectada para ese punto de la ciudad.

89. Teniendo en cuenta el compromiso manifestado oportunamente por el Intendente Galli en relación a la construcción de dos viviendas por año para mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género y considerando que en dos años solo fueron construidas dos viviendas en lugar de 4 ¿cuál sería la decisión para el año 2022 en relación al tema planteado?

Esta gestión a través del Intendente Municipal, no solo tomó la decisión de crear un área específica con un equipo que hoy asciende a más de 20 personas para tratar las problemáticas relacionadas con las cuestiones de género, sino que también luego de 6 años de gestión podemos hablar de que hoy nos encontramos en la etapa de la prevención y promoción de estas situaciones conflictivas.

En ese sentido se encuentra en la Secretaría de Obras Públicas la conformación y generación de un nuevo proyecto para luego comenzar con la segunda etapa de ejecución de otras dos viviendas destinadas a mujeres en situación de violencia. Cabe destacar que del seguimiento a las dos familias beneficiarias de las dos primeras viviendas otorgadas inicialmente, surge una gran mejora en su calidad de vida con posibilidad de proyectos positivos a futuro.

90. Teniendo en cuenta que la capacidad del refugio para albergar mujeres que atraviesan situaciones por violencia de género, en muchos casos es insuficiente y considerando que la necesidad de contar con otro espacio fue manifestada en reiteradas ocasiones y que se encuentra expresada en el articulado de la ordenanza que declara la emergencia pública en materia social por violencia de género, comunique cuáles son los avances en el tema.

Según las estadísticas del último año, solo dos oportunidades tuvimos a dos familias en simultáneo en situación de emergencia que hicieron activar el dispositivo de los refugios asignados al programa municipal. Dichas situaciones fueron solucionadas por el equipo de la Dirección de Políticas de Género.

Sin perjuicio de ello, durante la pandemia hemos podido sumar mediante la suscripción de un convenio de comodato con una entidad intermedia local un nuevo refugio para utilizar en casos de situaciones complejas que pudieran acaecer durante el año. Demás está decir que la Dirección de Políticas de Género se encuentra en permanente contacto con las instituciones intermediarias y organizaciones sociales para coordinar y consensuar estrategias de abordaje ante la posible presencia de situaciones simultaneas de violencia que requieran la utilización de un refugio.

91. Sabiendo que el área de masculinidades ha tenido inconvenientes en su funcionamiento y reconociendo que su abordaje es imprescindible para modificar conductas violentas, ¿cuáles son los avances que ha habido en dicha área?

Este es otro en que esta gestión ha innovado y se ha adelantado a la gran mayoría de los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Por decisión del Sr. Intendente Municipal en el año 2020 se creó el dispositivo de masculinidades en el ámbito de la Dirección de Políticas de Género. Es cierto que dicho dispositivo sufrió alguna situación que hizo necesario un replanteo del mismo, no obstante al día de la fecha se encuentra en proceso de reconformación, con personal asignado a dicho programa y en permanente capacitación para poder abordar con plenitud técnica un trabajo profundo con el victimario. Si bien ya están participando del equipo de género, el 16 de mayo comienzan formalmente a trabajar.

En este tema quiero destacar que en el mes de agosto del año 2021 se acercó a este municipio y se reunió con el Sr. Intendente y el equipo de trabajo, la Sra. ESTELA DIAZ del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de fomentar varios programas relacionados con su cartera ejecutiva. Es en ese sentido que decidimos solicitar el aporte del programa “Comunidades sin Violencia” a los efectos de obtener recursos para reconfigurar el equipo de masculinidades. Lo cierto es que hace años que venimos presentando proyectos y por cuestiones netamente burocráticas, la Provincia no los viene aprobando. Vale decir que se ha enviado documentación, la cual desde Provincia nos han informado que la han extraviado, asimismo han observado cuestiones netamente materiales de los proyectos presentados, dilatando una decisión de enviar recursos a esta ciudad en pos de mejorar la calidad de gestión sobre la temática tan complicada. No sabemos si estas demoras y extravíos se deben a decisiones políticas por ser un municipio con otro color político al oficialismo o son simples errores administrativos.

92. Sabiendo que durante el desarrollo de la pandemia hubo contratos en el área de cultura que no fueron renovados, como por ejemplo el de los músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Municipal que no residen en nuestra ciudad, y teniendo en cuenta que es la Orquesta Sinfónica Municipal un organismo con extensa trayectoria que constituye una de las representaciones culturales de nuestra ciudad, ¿cuál es la decisión para dar continuidad a este elenco y en qué términos?

Frente a una situación de crisis sanitaria y económica, donde el presupuesto municipal se vio obligado a volcarse al área de Salud y Desarrollo Social hubo que repensar estrategias y priorizar el acompañamiento a los artistas locales, así como también repensar y organizar algunas áreas y programas municipales.

En ese sentido, desde la correspondiente dependencia municipal se condidera que por la cantidad de presentaciones que tiene la Orquesta Sinfónica Municipal durante el año, no resulta necesaria la contratación permanente (mensual) de los músicos que residen fuera de la ciudad, ya que ello se correspondería a un gasto excesivo mensual (aproximadamente $2M mensuales). En el caso particular, y durante la pandemia, dado que la OSMO no se encontraba realizando presentaciones y que alrededor de 30 músicos integrantes de la misma no eran de la localidad se decidió temporalmente hacer una suspensión de dichos contratos. Si se dio continuidad a las contrataciones de los músicos locales y a la presentación de la Orquesta completa en algunas fechas del año, contratando a los músicos foráneos exclusivamente para dichas presentaciones.

Nadie disiente con la historia y calidad artística de la orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría, la que mantendrá su nombre y reconocimiento en lo más alto de la Provincia de Buenos Aires.

En la actualidad nos encontramos terminando de diagramar el año completo que tendrá como característica fundamental la itinerancia por distintos barrios y localidades de nuestra Orquesta Sinfónica.

93. ¿Cuáles son los aportes que el Municipio está realizando a espacios y actores culturales no estatales?

Los aportes que el Municipio realiza tienen que ver con el mantenimiento edilicio de los espacios y una programación sostenida para la participación ciudadana y de los artistas. Brindamos herramientas como subsidios y acompañamiento en producción y montaje para sostener el desarrollo de actividades. Apostamos siempre al diálogo para analizar necesidades de los artistas y a partir de ahí desarrollar estrategias de gestión necesarias.

94. Sabiendo que las contrataciones en el área de cultura y educación son precarias, ¿se considera algún tipo de modificación en las mismas?

Esta es otra de las preguntas con afirmaciones en su contenido en las cuales no coincido. El término contratación precaria es falaz toda vez que el contrato se encuentra plenamente validado por la Ley 14.656 y convenio colectivo de Trabajo en el ámbito del Municipio de Olavarría. Según el art. 73 de este último, establece que “el personal temporario mensualizado o jornalizado son aquellos trabajadores necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizados con personal permanente de la administración municipal diferenciándose entre sí por la forma de retribución, por mes o jornal…..”

No obstante dicha aclaración, resulta oportuno manifestar que desde el comienzo de esta gestión se han mejorado las condiciones laborales de los talleristas pertenecientes a las escuelas municipales. En ese sentido, en el área de la Subsecretaría de Cultura y Educación, en el ámbito de las Escuelas se crearon mediante Decreto N°1698 de fecha 26 de mayo del 2016 escalas salariales acorde a las actividades desarrolladas. Asimismo comenzó a abonarse un adicional por título, y un adicional por cantidad de alumnos a cargo según las diferentes categorías de Coordinadores que revistan, como también se dio una continuidad en el pago de sus haberes dado que durante el período estival se proyecta la prolongación del programa para el siguiente año.

Cabe destacar que al día de la fecha las escuelas municipales se encuentran en plenitud de funcionamiento brindando sus servicios no solo en el ámbito de los edificios municipales sino también dictando talleres en entidades intermedias como Bibliotecas, Sociedades de Fomento, Clubes, talleres Protegidos y localidades de nuestra ciudad.

95. En relación al funcionamiento del centro cultural de Sierras Bayas y el Museo Municipal de la estación de Sierras Bayas, ¿ambos museos se encuentran en funcionamiento? ¿Cuáles son las actividades previstas para el presente año?

Ambos se encuentran en funcionamiento. En el museo se prevé continuar con las tareas de conservación y mantenimiento de la colección, visitas guiadas, talleres y actividades vinculadas a la comunidad.

En cuanto al Centro Cultural, se le realizó una reparación y puesta en valor integral, y durante este año ya tenemos en agenda muchas y variadas propuestas para seguir reforzando ese hermoso espacio cultural de nuestro partido (música, charlas, obras de teatro, etc).

