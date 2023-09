Maximiliano Wesner: «Me siguen y me sacan fotos a escondidas»

La campaña electoral en Olavarría tuvo un inesperado giro en la tarde de este jueves cuando Maximiliano Wesner, candidato a Intendente de Unión por la Patria, denunció tareas de «inteligencia» para «perseguirlo» y «vigilar su vivienda».

El candidato a Intendente brindó una conferencia de prensa y confirmó que lo que está sucediendo lo denunciará en sede judicial durante la jornada del viernes.

Si bien el primer tramo de la conferencia de prensa parecía hacer referencia a discursos y chicanas propia de una campaña electoral, el tono se fue elevando hasta que Wesner reveló los extraños movimientos que hay a su alrededor.

Si bien Wesner estuvo solo frente a las cámaras, una treintena de personas integrantes de Unión por la Patria lo acompañaban en la sede del CECO donde se llevó adelante la conferencia de prensa.

Los motivos de la conferencia de prensa.

Maximiliano Wesner inició el contacto con la prensa diciendo: «he tomado la decisión personal y familiar de frenar mis actividades de campaña en el día de hoy, por eso quiero contarles, y me he anotado de manera pormenorizada, diferentes situaciones que vengo viviendo y vengo sufriendo a partir del 13 de agosto, a partir del resultado de las PASO que me puso como el candidato más votado, pero también nos ha puesto como fuerza más votada del Partido de Olavarría por eso quiero compartir con todos los vecinos y vecinas del Partido de Olavarría algunas de las cuestiones que vengo transitando y que la verdad nada tienen que ver con este año 2023 donde se conmemoran los 40 años de recuperación de nuestro sistema democrático».

Tras esa introducción, el candidato de Unión por la Patria sostuvo: «voy tratar de puntualizar algunas de las cuestiones de esta persecución personal, constante, progresiva, sistemática, que vengo sufriendo y que tiene un límite».

Primero habló de lo que él llamó acusaciones sobre el hecho de que no trabaja y dijo, «hay algunos puntos que parecieran que son moneda corriente de cualquier campaña, de cualquier semana, de cualquier mes que se transita en un año electoral, como ser que se que se ha querido instalar desde redes sociales y desde noticias que no trabajo. Todos los vecinos y vecinas de Olavarría que pasan por el ANSES saben que estoy ahí de puertas abiertas en una oficina que no tiene restricciones, es una oficina abierta en el sector de la administración donde trato de resolver constantemente todos los días trámites y situaciones que tienen que ver con el organismo de la seguridad social e incluso cuestiones que exceden al ANSES. Todos los vecinos y vecinas lo saben, todos los trabajadores y trabajadoras del organismo me lo hacen saber todos los días y lo saben, con lo cual eso es una cuestión que no parecería menor, pero no lo es».

Las denuncias por dos sueldos

En esa misma línea, Wesner dijo: «también han querido instalar o quieren instalar de que tengo dos sueldos y la verdad que en el marco de la Ley tengo un sueldo que me corresponde como titular de la oficina de ANSES y tengo una compensación de gastos como Concejal. Yo he renunciado a la dieta como concejal, pero hay una obligación del Estado Municipal en liquidarme dos tercios de ese sueldo en compensación por mis funciones, por mis gastos inherentes a la función, con lo cual tengo una responsabilidad moral con toda la comunidad».

Sobre eso decidió dar a conocer algo que hasta el momento se decía, pero nadie lo confirmado. «He decidido donar esa compensación que me liquida el municipio a tres instituciones, dos de ellas que trabajan con personas con discapacidad, muy importantes para afrontar sus gastos diarios, sus gastos y costos fijos mensuales, he decidido colaborar con ellas todos los meses. Pero también con otra institución, la tercera institución que aborda problemáticas de abuso sexual y el acompañamiento a las víctimas de abuso sexual, también he decidido destinar parte de ello a esa institución que tanto hace al entramado social de nuestra comunidad».

Los folletos

En la continuidad de una extensa y pausada alocución, Maximiliano Wesner hizo referencia a un folleto que apareció durante está semana.

En este sentido dijo: «se ha pasado el límite. Lo que hemos vivido en la última semana es un material fotográfico, un folleto que se ha repartido en diferentes barrios de la ciudad. Se comenzó el lunes por el microcentro, se continuó el martes por Roca Merlo y Mariano Moreno y en la noche del miércoles en los barrios CECO, Luz y Fuerza y Facundo Quiroga. Con un equipo de calle pago de personas que repartían ese folleto de madrugada, con una organización, un material a color, de imprenta con muchísima calidad, con lo cual ahí entran a jugar varias preguntas. Los vecinos y vecinas saben que el material que repartimos nosotros realmente lo hacemos de manera diaria, mirándolos a los ojos, tocándole el timbre y si no bajo puerta, no dejamos jamás un material en formato de papel tirado en las veredas, tirados en las plazas, tirados en espacios públicos como amaneció la ciudad en estos tres días»

A modo de anecdota para dar cuenta de está situación dijo que este jueves habló con la Directora de una Escuela de Olavarría que le cuestionó porque esos folletos estaban en el establecimiento educativo. Dijo que la docente le habló «en elevado tono de voz» y él tuvo que explicar la situación y asegurar que se folletero no era parte de la campaña que lidera.

Sobre los folletos que se repartieron dijo: «es un material que no reparte Maxi Wesner, que no reparte ningún espacio político de Unión por la Patria, es un material que daña mi figura, que usa mi imagen, que usa mi nombre para desprestigiar a la política, para desprestigiar con ese accionar el sistema democrático en el que estamos viviendo y que elegimos para vivir todos los días».

Aclaró, «los vecinos y vecinas saben que el material que repartimos nosotros tiene un código QR, que deriva automáticamente de una plataforma, que tiene una estética, que tiene un diseño, que deriva de una plataforma de propuestas, que es una plataforma, como siempre digo, una plataforma sentida, una plataforma en la que han participado mi equipo, el equipo que me acompaña, un equipo de profesionales, que también han participado muchísimos profesionales, muchísimas personas del entramado productivo y social de Olavarría».

La persecución personal y hacia su familia.

Maximiliano Wesner, tras esas primeras denuncias, lanzó una fuerte acusación en la que dio cuenta de una persecución personal y para con su familia.

Dijo que en este tiempo de campaña ha llegado de madrugada y ha recibido mensajes de sus vecinos que le informaban que en frente de su vivienda había un «auto sospechoso filmando el frente de su casa».

Luego habló del impacto que eso tiene en su pareja (Inés) y su pequeño hijo.

«Y lamentablemente estoy poco tiempo en mi casa. Me decía, Inés, mandándome un audio, mandándome mensajes, llamándome preocupada, porque no solamente ella, sino Eugenia, Mariano, mis vecinos, mis vecinos del Bancario 3, que me escriben constantemente, que me replican lo que sucede en la cuadra de mi casa. Y hay un límite para todo», dijo.

Maximiliano Wesner fue más allá y sostuvo: «esta situación no solamente sucede en la puerta de mi casa, es una situación que me pasó hace una semana atrás en la verdulería de Pellegrini y Balcarce, donde me detengo en el auto, iba con Inés y con Inti, me bajo para comprar algunas verduras y la verdulera, quien me conoce, me dice, Maxi, ¿vos te bajaste del auto gris? Sí. Bueno, pasó un auto blanco con vidrios polarizados y te estaban filmando, vos estabas de espalda. Y la verdad que volver a subir al auto, contárselo a Inés, es ponerla en preocupación. Yo no quiero que mi familia viva esto. Uno soporta muchísimas cosas, como las vengo soportando. Pero me parece que no es Olavarría que elegimos para vivir, no es Olavarría que queremos».

Si bien no mencionó a quien o quienes está detras de esto, Maximiliano Wesner aseguró que desde la PASO están queriendo generar miedo «en los pasillos del hospital a los empleados y empleadas del sistema público de salud, diciéndoles que no va a haber paritaria, que no se van a respetar las jefaturas técnicas, que no se van a respetar la ley de empleo público».

Si bien para darle continuidad a su discurso lanzó varias preguntas una de ellas resonó con fuerza: «¿Qué afecta el resultado de la PASO, por qué esta persecución, este hostigamiento, qué intereses se tocan con un resultado electoral, qué es lo que está sucediendo?«

En este punto intentó responder y sostuvo: «es preocupante, por mi familia, por la integridad de ellos, por la violación de la privacidad, por el trabajo de inteligencia que me hacen todos los días, me siguen, me sacan fotos a escondidas, no es la foto que me piden la gran mayoría de los vecinos y los videos que me piden la gran mayoría de los vecinos en cualquier evento».