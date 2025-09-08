Alberto Enrique Heinrich «El Caballo» (Q.E.P.D.)
ALBERTO ENRIQUE HEINRICH «EL CABALLO» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 8 de Septiembre de 2025 a los 84 años de edad.
Su esposa Sara Ines Rabainera. Sus hijos Alberto, Eduardo y Karina Heinrich. Sus hijos políticos Viviana Salinas, Dario Ponce y Daniela Villegas. Sus nietos Facundo, Angie, Alma, Tiara, Priscila y Bianca. Sus hermanos Atilio y Hector Heinrich. Sus hermanos políticos Olga Rabainera y Rosa Predigger. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B». La sala cierra a las 20 horas y reabre el Martes a las 8 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Martes 9 de Septiembre a las 10:30 horas
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio San Vicente.
Lugar de nacimiento: Nacido en General La Madrid.
Actividad que desarrollaba:Jubilado de Cerro Negro.