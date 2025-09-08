ALBERTO ENRIQUE HEINRICH «EL CABALLO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de Septiembre de 2025 a los 84 años de edad.

Su esposa Sara Ines Rabainera. Sus hijos Alberto, Eduardo y Karina Heinrich. Sus hijos políticos Viviana Salinas, Dario Ponce y Daniela Villegas. Sus nietos Facundo, Angie, Alma, Tiara, Priscila y Bianca. Sus hermanos Atilio y Hector Heinrich. Sus hermanos políticos Olga Rabainera y Rosa Predigger. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B». La sala cierra a las 20 horas y reabre el Martes a las 8 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Martes 9 de Septiembre a las 10:30 horas

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio San Vicente.

Lugar de nacimiento: Nacido en General La Madrid.

Actividad que desarrollaba:Jubilado de Cerro Negro.