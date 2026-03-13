Amelia Garcia (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de marzo de 2026 a los 88 años de edad. Su esposo Anibal Rodriguez; sus hijas Silvina y Liliana; sus hijos políticos Mario y Daniel; sus nietos Ayelen, Nahuel y Milagros; sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Amelia Garcia nació en Tapalqué, era jubilada y vecina del barrio Hipólito Irigoyen.

Sus restos son velados en España 2942, departamento D, sala habilitada desde las 8:00. Se realizará un responso en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz este viernes 13 de marzo a las 13:30. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.