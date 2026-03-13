Felisa Delia Blanco viuda de Cardilo (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de marzo de 2026 a los 89 años de edad. Sus hijas Miriam y Graciela Cardilo; su hijo político Pablo Barreca; sus nietos Darián y Catalina Américo, Manuela, Tomás y Bernarda Barreca; su bisnieta Felicitas Tellechea; sus nietos políticos Juan Manuel, Luz, Kevin y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Olavarría, era jubilada y pensionada, y residía en el barrio San Vicente. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «E», y recibirán un responso en la Capilla Ardiente. La inhumación se realizará este viernes 13 de marzo a las 12:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.