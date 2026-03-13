Teresa Lydia Heim Urban viuda de Visvequi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de marzo de 2026 a los 91 años de edad. Sus hijas Mirta y Mariel Visvequi; su hijo político Daniel Iglesias; sus nietos Emiliano, Gonzalo, Mariano, Iñaqui y Ainhoa; sus bisnietas Charo y Ludovica; y demás deudos participan su fallecimiento.

Teresa Lydia Heim Urban viuda de Visvequi nació en Olavarría, era jubilada y pensionada, y vecina del microcentro.

Sus restos son velados en España 2942, departamento C, este viernes 13 de marzo de 12:00 a 15:00. Se realizará un responso en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.