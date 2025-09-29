DORA ESMILDA MIGUEL VIUDA DE MORALES »DORITA» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 29 de Septiembre de 2025 a los 80 años de edad.Sus hijos Roberto y Alejandra

Sus nietos Rocío, Paula y Enzo

Sus sobrinos políticos Federico y Pilar

Sus hermanasy demás deudos participan de su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» el día Martes 30/9/2025 08:00 AM

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Martes 30/9/2025 10:30 AM

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Juan Martín de Pueyrredón

Lugar de nacimiento: Río Negro

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada