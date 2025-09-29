Dora Esmilda Miguel viuda de Morales »Dorita» (Q.E.P.D.)
DORA ESMILDA MIGUEL VIUDA DE MORALES »DORITA» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 29 de Septiembre de 2025 a los 80 años de edad.Sus hijos Roberto y Alejandra
Sus nietos Rocío, Paula y Enzo
Sus sobrinos políticos Federico y Pilar
Sus hermanasy demás deudos participan de su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» el día Martes 30/9/2025 08:00 AM
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Martes 30/9/2025 10:30 AM
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Juan Martín de Pueyrredón
Lugar de nacimiento: Río Negro
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada