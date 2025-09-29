Dyango habló a horas de su show en el teatro: Un orgullo poder regresar a Olavarría»

El legendario cantante español Dyango brindó una entrevista exclusiva al programa radial «Ok» que conduce César Saldain por FM 90.7, a horas de su esperada presentación en el Teatro Municipal de Olavarría el próximo martes 30 de septiembre. El artista de 85 años se mostró emocionado por su regreso a la ciudad, el cual se produce después de «cuarenta años», según estimó el propio intérprete, recordando un show anterior en club Racing.

El Reencuentro con Olavarría y el Público Joven



«Es un orgullo para mí poder regresar», confesó Dyango al aire, señalando que pensó que «ya no me querían más» después de tanto tiempo. El conductor y productor del ciclo radial, César Saldain, expresó su «sueño personal» cumplido al poder acercar «semejante artista a una ciudad tan chica como Olavarría», en un esfuerzo que permite a los locales disfrutar de grandes figuras sin tener que viajar a la capital.

Una de las sorpresas que mencionó el conductor es la gran afluencia de jóvenes que están comprando entradas, algo que Dyango atribuyó a una búsqueda de la canción romántica y de las melodías «que se han hecho toda la vida», en contraposición a géneros como el reguetón. «Hay muchos que el reguetón no lo acaban de creer ni convencer para nada, ¿no?», reflexionó.

El Secreto de la Longevidad y su Nuevo Disco de Duetos



Con 85 años, Dyango, cuyo nombre real es José Gómez Romero, destacó la satisfacción de poder seguir haciendo lo que ama y mirar hacia atrás para ver cuántas familias y parejas ha acompañado con su música. «Creo que es el premio de tanto sacrificio, porque esta profesión es bien sacrificada», afirmó, enfatizando que lo más importante en un cantante es la interpretación y que «lo que estás haciendo, lo que estás diciendo llegue a tu público».

Además, el artista reveló que está finalizando un disco de duetos con «gente joven que gustan de mis canciones y que quieren mucho a Dyango», destacando el «amor» que sienten estos nuevos talentos hacia su música. Entre los artistas que participan mencionó a Rodrigo Tapari, Ángela Leiva, Santiago Cruz, Cardelino y Uriel Lozano, entre otros, señalando que es «maravilloso el poder compartir con gente joven».

Una Argentina «Siempre Complicada, pero Alegre»



Consultado sobre su larga relación con Argentina, Dyango recordó que su primera visita fue en 1968 y, si bien reconoció que la situación económica «siempre está complicada», destacó el espíritu del pueblo: «Argentina es un país alegre, diferente de los demás, de verdad, aunque lo pasen mal, la gente está contenta y alegre».

El artista español, que se presentará en el Teatro Municipal este martes 30 de septiembre, expresó su agradecimiento por la oportunidad y la pasión de la gente, pidiéndole al conductor que le tenga «piedad» a su equipo de prensa, en tono de broma, por la intensa agenda de entrevistas que le arman a su edad.

La cita es este martes 30 de septiembre en el Teatro Municipal. Las entradas continúan a la venta para revivir los clásicos de Dyango, una figura que, como el mismo Saldain resaltó, sigue más vigente que nunca.

Teatro Municipal de Olavarría Gira: «Su Amigo Dyango»

Entradas aquí