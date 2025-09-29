Emilia Lorenzo viuda de Mendizabal «Chona»(Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 29 de Septiembre de 2025 a los 78 años de edad.

Sus hijos: Norma, Carlos e Isabel; hijos políticos; sus nietos: Luis, Emiliano, Rocío, Juan Pablo, Dulce, Maria, Luz, Daniela y Juana; bisnietos: Valentina y Santino; hermanos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » B «. Comienza a las 12 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Martes 30 de Septiembre de 2025- 8:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: bº sarmiento

Lugar de nacimiento: olavarria

Actividad que desarrollaba: jubilada