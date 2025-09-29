Participación: José Luis Modarelli «El Colo»

Falleció en San Carlos de Bariloche el día 26 de Septiembre de 2025 a los 60 años de edad.

El Cuerpo de Delegados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Buenos Aires – Delegación Olavarria, participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega matriculado Cdor. Público Jose Luis Modarelli. Acompaña a su familia en el dolor y eleva una oración en su querida memoria.

Se ruega no enviar flores y destinar su importe a Bomberos Voluntarios de Olavarría.

VELATORIO: España 2942, Departamento «F». El velatorio se realizará éste Lunes a partir de las 14 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Microcentro.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Contador Publico.