Ernesto Rubén López “El Mula” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de febrero de 2026 a los 66 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “A”, con cierre a las 00:00 horas y reapertura a las 07:00 horas; el responso se realizará en la capilla ardiente. Serán inhumados en el cementerio Loma de Paz el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio 10 de Junio. Nacido en Olavarría. Albañil.