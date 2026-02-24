Noventa minutos con César Valicenti en CoNverSo

El ex diputado provincial César Valicenti será parte del episodio N° 47 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias.

Estreno: miércoles 25 de febrero a las 20 horas

Valicenti habló 92 minutos y abordó distintos temas de la realidad de Olavarría, la provincia y el país. Si bien se mostró esquivo en brindar su opinión sobre temas puntales de la gestión municipal dejó planteado que el gobierno municipal con Maximiliano Wesner a la cabeza se encuentra «cerca» de las demandas de los vecinos.

En tramo de la charla abordó la crisis de Coopelectric y reconoció que hay canales de diálogo abierto con las autoridades de la Cooperativa.

En el plano de la política habló de Axel Kicillof y aseguró que el gobernador «Es el principal escudo que tienen los bonaerenses frente al ajuste nacional. Destacó los canales institucionales que Olavarría tiene con el gobierno provincial aunque también reconoció diferencias «coyunturales» con el mandatario bonaerense.

Cuestionó con dureza el modelo económico de Javier Milei y, con la mirada puesta en el 2027, aseguró que el peronismo debe discutir, de manera central, ese modelo económico para convertirse en alternativa.

En otro tramo central de la entrevista, Valicenti habló del hecho de que la expresidente de la Nación, Cristina Fernández se encuentre detenida y dijo que esa detención es «política».

El estreno de este nuevo episodio de CoNverSo será este miércoles 25 de febrero a las 20 horas en el canal de Youtube de En Línea Noticias.