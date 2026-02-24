Anuncian reparación de cañería en Sierra Chica con posible baja presión

Con el objetivo de reparar una cañería en la localidad de Sierra Chica, en la intersección de las calles Vezza d’Oglio y Legorburu, el miércoles 25 de febrero a partir de las 8:00 horas personal de Coopelectric llevará adelante las tareas operativas correspondientes.

Como consecuencia de estos trabajos, podría registrarse baja presión en el suministro de agua en la localidad. Por tal motivo, se recomienda hacer un uso responsable del servicio hasta la finalización de las tareas.

Asimismo, debido a la reducción de la calzada en el sector mencionado, se solicita transitar con precaución.

Se prevé que las tareas de reparación se extiendan hasta aproximadamente las 12:00 horas.