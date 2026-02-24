Delincuentes ingresaron al club San Martín de Sierras Bayas
El Club San Martín de Sierras Bayas fue víctima de un robo en la madrugada del lunes, según informaron desde la institución a través de un comunicado.
Desde la entidad señalaron que no se registraban hechos de este tipo desde hacía un tiempo y manifestaron su preocupación por lo ocurrido.
En el mensaje difundido, expresaron que el episodio “conspira contra las ganas de muchos que queremos una institución a la altura de todos los sierrabayenses y la comunidad entera”.
Asimismo, recordaron que el club cuenta con cámaras, alarmas y sensores en todas sus dependencias.
Las autoridades policiales fueron notificadas y se dispuso que se realicen recorridas diarias en el predio.