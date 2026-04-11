Luis Alberto Olguin (Q.E.P.D.)

Falleció en Buenos Aires el día 10 de abril de 2026 a los 57 años de edad. Su esposa María de los Angeles; sus hijas Estefania y Sofía Olguín; sus hermanos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento D. Se realizará un responso en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal el sábado 11 de abril a las 10:30 horas.

Nacido en Olavarría, se desempeñaba como empleado rural.