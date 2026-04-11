Carlos Alberto Zabala (Q.E.P.D.)

Falleció en La Plata el día 10 de abril de 2026 a los 69 años de edad. Su esposa Mónica; sus hijos Mauricio, Leonardo y Micaela; sus hijos políticos Candela, Laura y Nicolás; sus nietos Juliana, Sofía, Facundo, Benicio, Vera y Franco; y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento F, el sábado 11 de abril de 08:00 a 12:00 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Nacido en Loma Negra, era jubilado y vecino del barrio Villa Floresta. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.