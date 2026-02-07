Marcelo Raúl Requena (Q.E.P.D.)

Falleció en Comodoro Rivadavia el día 2 de febrero de 2026 a los 54 años de edad.

Su esposa Sandra, su pareja Patricia Laffitte, sus hijos Roberto, Belinda, Agustina y Karen, sus hijos del corazón, su hermana Malvina, sus tíos, sus primos y sus amigos participan su fallecimiento.

Vivía en el barrio Pueblo Nuevo y se desempeñaba como transportista de la empresa Expreso Oro Negro.

Sus restos son velados en España 2942, departamento E, este sábado de 09:00 a 14:30 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 14:30 horas.