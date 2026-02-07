Murió el hombre que se disparó en la sien durante un allanamiento

El hombre de 50 años que se había disparado en la cabeza durante un allanamiento policial realizado el viernes en el barrio Amparo Castro murió horas después en el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura», y el deceso fue confirmado oficialmente este sábado.

El hecho ocurrió en el Monoblock 3, departamento 312, cuando efectivos de la Comisaría Segunda y de la Comisaría de la Mujer y la Familia cumplían una orden judicial dispuesta por el Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría, en el marco de una causa por violencia familiar iniciada contra Eduardo Daniel Contrera.

Según la información oficial, al ingresar a la vivienda el personal policial se dirigió hacia una habitación donde el hombre se encontraba encerrado. Tras solicitarle que abriera la puerta y obtener una respuesta negativa, los efectivos realizaron un ingreso irruptivo. En ese momento, el ocupante se disparó en la sien con un revólver calibre 32.

Contrera fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal, donde quedó internado en el área de Terapia Intensiva. Horas más tarde se produjo su fallecimiento, el cual fue informado este sábado por autoridades del centro de salud.

Interviene la UFI N° 10, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, que dispuso la realización de la autopsia y la recaratulación de las actuaciones, que inicialmente habían sido instruidas como suicidio en grado de tentativa. El lugar del hecho fue preservado para las tareas de Policía Científica y se dio intervención a la SubDDI Olavarría.