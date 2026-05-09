Nilda Haydee Dinamarca viuda de Ciancio (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 9 de mayo de 2026 a los 81 años de edad. Sus hijos José Luis, María Alejandra y Miguel Ángel Ciancio; sus hijos políticos; sus nietos Lucas Barbieri, Daiana Ciancio, Agustina Ciancio, Bianca Ciancio y Ariana Ciancio; sus bisnietos Benicio y Renato Ciancio Hernández e Isabella Barbieri, su hermana; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “B”, comenzando el velatorio a las 12:30 horas y finalizando a las 20 horas. Responso en la capilla ardiente. Cremación en el Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina de Barrio PyM.

Nacida en Olavarría.

Jubilada y pensionada.