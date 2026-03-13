Ofelia Alicia Castro viuda de Zurita (Q.E.P.D.) – Falleció en Olavarría el día 12 de marzo de 2026 a los 83 años de edad. Sus hijas Marita y Marcela; su hijo político Mauricio; sus nietos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz el día viernes 13 de marzo a las 15:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina de barrio Tiro Federal.

Nacida en General La Madrid.

Jubilada y pensionada.