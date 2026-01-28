Pablo Daniel Lascar (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de enero de 2026 a los 46 años de edad. Sus hermanos Juan Emilio, José María y Patricia, junto con los demás deudos, participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en Colonia Hinojo este miércoles 28 de enero, en el horario de 16:00 a 22:00. El responso se realizará en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo.

La inhumación de sus restos tendrá lugar el jueves 29 de enero a las 09:30 en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.