Incendio de campo en la zona del Cerro Dos Hermanas

Un incendio de pastizales se registró este martes en la zona del Cerro Dos Hermanas y generó un importante despliegue de los Bomberos Voluntarios de Olavarría. El siniestro afectó una superficie estimada de 80 hectáreas de campo bruto en el sector del Camino de los Chilenos, detrás de los cerros Dos Hermanas y Perdido Dos Hermanas.

El alerta fue recibido alrededor de las 17 horas, momento en el que comenzaron a arribar las primeras unidades al lugar. En total, trabajaron tres dotaciones de bomberos: una unidad forestal, una unidad pesada y una camioneta de apoyo. Las tareas para contener y controlar el fuego se extendieron por al menos tres horas.

Durante el operativo, el personal de bomberos contó con la colaboración de los propietarios y trabajadores del establecimiento, quienes utilizaron un tractor con arado para realizar cortafuegos. Asimismo, se brindó asistencia con camionetas para el traslado y la guía del personal en el terreno.

Como consecuencia del avance de las llamas, se reportaron daños materiales que incluyeron la quema de fardos y varios tramos de alambrado. Tras controlar el foco principal, las labores se concentraron en el enfriamiento y la verificación del sector para evitar reinicios.

(En Línea Noticias)