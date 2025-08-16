Rogelio José Scipione «Lito»   (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Falleció en Olavarría el día  16   de   Agosto  de 2025 a los  85  años de edad.

 Sus hijos: José Esteban y Marcelo Germán; sus hijas políticas: Alicia y Daniela; su nieto Isidro; su ahijada Claudia y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Sábado 16/08 de 10:00 a 12:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 16/08 a las 12:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Microcentro

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilado y Pensionado

