Rosa Elina Ricci de Acuña «Rosita» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 11 de Septiembre de 2025 a los 59 años de edad.
Su esposo: Miguel Acuña.
Sus hijos: Diego y Gastón Mallorca.
Su hijo del corazón: Gabriel Acuña.
Su hija política: Andrea Vazquez.
Sus nietos: Sol y Jazmin Mallorca, Catalina y Brisa Garabento.
Sus sobrinos: Yanina y Mauro Formigo.
Su amiga: Claudia Ferreyra.
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B» comienza 8hs
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Viernes 12 de Septiembre a las 14:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Provincias Argentinas.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Ama de Casa.