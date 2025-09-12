Rosa Elina Ricci de Acuña «Rosita» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de Septiembre de 2025 a los 59 años de edad.

Su esposo: Miguel Acuña.

Sus hijos: Diego y Gastón Mallorca.

Su hijo del corazón: Gabriel Acuña.

Su hija política: Andrea Vazquez.

Sus nietos: Sol y Jazmin Mallorca, Catalina y Brisa Garabento.

Sus sobrinos: Yanina y Mauro Formigo.

Su amiga: Claudia Ferreyra.

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B» comienza 8hs

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Viernes 12 de Septiembre a las 14:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Provincias Argentinas.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Ama de Casa.