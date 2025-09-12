(*) Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

Decía el papa Francisco : “… uno de los nombres más dulces y poderoso de la cristiandad es el de laVirgen María y el Evangelio de San Lucas (Lc. 1, 27) la nombra para la veneración cristiana: “La virgen se llamaba María ”.

La fiesta del Santísimo Nombre de María se celebra el 12 de septiembre en la Iglesia Católica. El papa Inocencio XI oficializó esta fiesta en 1683, y el papa Juan Pablo II la reinstituyó en 2003. Esta fecha es significativa porque conmemora una victoria de la Europa cristiana contra los turcos musulmanes. Reyes y ejércitos la invocaron en busca de protección y victoria. Pecadores han buscado su ayuda maternal para superar sus debilidades.

Los cristianos estamos llamados a honrar los santos nombres de Jesús y de María. El Papa Emérito Benedicto XVI expresaba: «En el calendario de la Iglesia se recuerda hoy el Nombre de María. En ella, que estaba y está totalmente unida al Hijo, a Cristo, los hombres han encontrado en las tinieblas y en los sufrimientos de este mundo el rostro de la Madre, que nos da valentía para seguir adelante. “María”, en consecuencia, es el nombre que evoca la obra salvadora de Dios. Por eso, quien pronuncia con amor esa sencilla palabra, “María”, sabe que en ella está referido el gran misterio del amor de Dios para con sus creaturas, los hombres. La fe de María es el primer signo de esperanza. Es la primera en creer, y su fe ilumina su vida interior. No fue sencillo para una joven de Nazaret asumir la responsabilidad de llevar en su vientre al Salvador del mundo. En su seno, el Mesías crece y se nutre y con él, la promesa de Dios hecha realidad”. “ Su santo nombre, está totalmente unido a su Hijo, a Cristo, y… nos da valentía para seguir adelante”, en un mundo que anda sumido “en las tinieblas y en los sufrimientos”. En ese mundo, el nombre de María nos mueve a la contemplación del “rostro de la Madre”.