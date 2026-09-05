Silvio René López (Q.E.P.D.)
Silvio René López (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 05 de septiembre de 2026 a los 99 años de edad. Su hija Silvia; sus nietos Luciano, Laura, Guillermo, Leonardo, Anabella, Nadia y Eliana; sus bisnietos Tomás, Amara, Benjamín, Sofía, Agustina, Nina, Ciro y Lilian; su hermana Rosa; sus sobrinos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Comienza el sábado 05 de septiembre a las 17:00 horas. Finaliza a las 21:00 horas. Reabre el domingo 06 de septiembre a las 8:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Domingo 06 de septiembre a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.