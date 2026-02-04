Allanamiento por reiterados robos a un kiosco: secuestraron plantas de marihuana

Efectivos policiales de la ciudad llevaron adelante un operativo en una vivienda de la calle Aguilar al 875 en el marco de la investigación por los constantes robos que sufre el kiosco ubicado en la intersección de Aguilar y avenida Avellaneda. El procedimiento fue motivado por el último hecho ocurrido durante la madrugada del lunes, cerca de la una y media de la mañana.

El operativo contó con la participación de personal del GTO de la Comisaría Segunda junto con la Policía Local. Para la irrupción inicial en el domicilio, se utilizó la fuerza del Grupo GAD.

Durante el registro del inmueble vinculado al sospechoso, los efectivos hallaron una cantidad importante de plantas de marihuana 8on un peso de 50 kg) y prendas de interes para la investigacion las cuales fueron secuestradas de manera preventiva junto con otros elementos de interés para la causa.

El contexto del hecho

El allanamiento surge como respuesta a la denuncia de los propietarios del comercio, quienes manifestaron que el establecimiento fue blanco de la delincuencia en 20 oportunidades en los últimos dos años. Según indicaron las víctimas, el autor de los hechos sería siempre la misma persona, un hombre conocido en el barrio bajo el alias de «El Sebita», quien reside a pocas cuadras del lugar.

En el último robo, el delincuente utilizó una maza y una barreta para violentar la persiana eléctrica, maniobra que le tomó media hora sin ser detectado por las cámaras de monitoreo municipal de la zona.

La causa se encuentra bajo la órbita de la UFI N° 10, que legalmente está a cargo del doctor Piñeiro Viciconte, pero que actualmente cuenta con la subrogancia del fiscal Christian Urlézaga.