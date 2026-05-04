Evolucionan favorablemente los dos olavarrienses heridos en el accidente de la ruta 76

Fuente y foto: Noticias de Tornquist

Dos vecinos de Olavarría continúan internados en el Hospital Municipal “Dr. Alberto Castro” de Tornquist, tras el trágico accidente ocurrido el domingo en la ruta 76, a la altura del Abra de la Ventana.

Se trata de Alejandro Daniel Prezzi (47) y Griselda Buchanan (47), quienes permanecen en observación y evolucionan favorablemente, según el último parte médico. Ambos se encuentran fuera de peligro y bajo monitoreo constante, mientras se completan estudios de control.

En el mismo centro de salud también continúa internado Juan Ignacio Daulerio (28), en iguales condiciones.

De acuerdo a lo informado, la evolución es positiva y no se descarta que en las próximas horas pueda definirse el alta médica, si no surgen complicaciones.