Incendio en una vivienda del barrio Facundo Quiroga II

En la mañana de este jueves. Los bomberos rescataron un gato visiblemente afectado por el accionar del humo

Este jueves por la mañana se produjo un incendio en una vivienda del barrio Facundo Quiroga II.

Al lugar concurrió la Unidad N° 16 de Bomberos.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el fuego se habría iniciado en una de las habitaciones en momentos en que la vivienda sita en Houssay al 400 se encontraba desocupada.

Los bomberos, una vez dentro de la vivienda, lograron rescatar un gato que se encontraba visiblemente afectado por el humo.

Al lugar, por precaución, llegaron efectivos del Comando de Patrullas y la UTOI.