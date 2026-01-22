Extienden el plazo de inscripción para el certamen de artistas del Festival Nacional de Doma y Folclore
La organización del Festival Nacional de Doma y Folclore confirmó la extensión del plazo de inscripción para su tradicional certamen de artistas. La decisión se tomó a partir de la alta demanda de consultas recibidas en los últimos días.
De este modo, el registro para solistas y grupos folclóricos permanecerá abierto hasta el 25 de enero, permitiendo que más músicos puedan completar el proceso de inscripción y participar de la convocatoria.
Premios y beneficios para los participantes
El certamen ofrece distintos beneficios para quienes resulten seleccionados:
- Grilla oficial: el ganador de la jornada accederá a un lugar en la programación principal de la 23ª edición del Festival, prevista para el año 2027.
- Premios económicos: se entregarán premios en efectivo y órdenes de compra.
- Difusión y experiencia: los artistas participantes obtendrán visibilidad y experiencia en un escenario de alcance nacional.
Cómo realizar la inscripción
Las personas interesadas, ya sea solistas o agrupaciones de folclore, deberán completar la inscripción antes del 25 de enero. Para iniciar el trámite y acceder a la información correspondiente, la organización dispuso el siguiente contacto:
- Contacto: Tomy Pérez
- Teléfono: 2284 64-1511
Desde la organización recordaron que es indispensable cumplir con todos los pasos administrativos requeridos para que la inscripción sea considerada válida dentro del certamen.