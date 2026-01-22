Ignacio Montoya Carlotto está postulado a los Premios Gardel con un disco junto a Lorena Astudillo

El músico Ignacio Montoya Carlotto anunció que se encuentra en carrera en los Premios Gardel en la categoría “mejor álbum grupo de folclore” por el disco realizado junto a Lorena Astudillo.

Según informó a través de un posteo en redes, el álbum se encuentra disponible para su escucha en todas las plataformas digitales y también en formato físico, a la venta en distintas disquerías.

El trabajo discográfico fue descripto como un disco que aborda temas vinculados a sus protagonistas, la tierra, los seres amados y las historias que los atraviesan.

En la publicación también se detallaron los créditos del proyecto. La fotografía de tapa y de las sesiones estuvo a cargo de Ana Gilardone, mientras que las imágenes del concierto corresponden a Diego Prol. El disco fue editado por los sellos 114 Discos y Disquería GS Music.

El diseño del arte fue realizado por Leo del Sabio, el diseño del disco por 7+7 Diseño, y la mezcla y masterización estuvieron a cargo de Néstor Díaz, de The Mountain Studio.

Finalmente, Montoya Carlotto agradeció el acompañamiento y expresó su deseo de recibir el apoyo de quienes quieran postular el disco, destacando la importancia de que la música continúe encontrando a su público.