Indignación por el estado de la Ruta 51 en San Jacinto

Un miembro de la comunidad de En Línea Noticias registró un video para denunciar el estado de la ruta provincial 51, a la altura de las vías en la zona de San Jacinto, a unos 1.000 metros de la localidad de Loma Negra.

En las imágenes se observa el deterioro de la calzada, lo que genera dificultades en la circulación de los vehículos que transitan por el sector. El vecino manifestó su malestar ante la falta de mantenimiento de la traza, señalando el peligro que representa para la seguridad vial.

Durante la grabación, el autor del video expresó su indignación hacia los responsables políticos por la situación actual del camino y advirtió sobre el riesgo de incidentes ante las maniobras que deben realizar los conductores para evitar los baches.