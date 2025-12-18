Ordenan el traslado urgente de un interno de la Unidad 2 al Hospital de Olavarría

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul ordenó el traslado urgente de un interno alojado en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica al Hospital de Olavarría, ante las graves denuncias sobre su estado de salud y la falta de atención médica dentro del establecimiento penitenciario.

La medida fue dispuesta este jueves, de manera cautelar, luego de que el detenido Ignacio Daniel Sánchez presentara una acción de habeas corpus en la que expuso el deterioro de su salud y apuntó contra la inacción del Servicio Penitenciario Bonaerense y del área de Sanidad.

En su presentación, sostuvo que “mi actual estado de salud, sumado a la inacción del SPB y de Sanidad, ha tornado mi detención en ilegítima, inhumana y desproporcionada”.

Si bien la Cámara resolvió que el fondo del habeas corpus deberá ser analizado por el tribunal que interviene en la causa penal, priorizó la urgencia sanitaria y ordenó que el interno sea trasladado de forma inmediata al nosocomio local para que reciba una revisión, evaluación y atención médica integral.

Además, los jueces dispusieron que el informe médico resultante sea remitido al tribunal interviniente en un plazo máximo de seis horas, con el objetivo de garantizar un control judicial rápido sobre el estado de salud del detenido.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados de la Cámara Penal de Azul, en un contexto de reiterados reclamos por la atención sanitaria dentro de las unidades carcelarias de la región.