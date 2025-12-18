Nulidad matrimonial en la Iglesia Católica: Silvina Barili contó su experiencia

La catequista y evangelizadora olavarriense Silvina Barili fue la protagonista del último episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias.

Entrevista completa

Barili es una referente para numerosos niños y jóvenes que participan de distintas actividades vinculadas a la Parroquia San Vicente de Paul, en Olavarría. A lo largo de los años se desempeñó como catequista, animadora y coordinadora de diversos grupos pastorales.

En el marco de la entrevista, Silvina Barili compartió su experiencia personal en relación con la nulidad matrimonial dentro de la Iglesia Católica. Relató que se trató de un proceso extenso, que demandó varios años, y que en su caso se inició en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Durante el diálogo, la evangelizadora brindó precisiones sobre las distintas instancias del procedimiento canónico y expresó cómo fue atravesar ese camino desde lo personal y lo espiritual. Finalmente, Barili logró obtener la nulidad matrimonial.

Un legado de Francisco

En enero del año pasado, el fallecido Papa Francisco realizó un llamado a la Iglesia Universal para simplificar los procesos de nulidad matrimonial, con el objetivo de hacerlos más accesibles y ágiles para los fieles.

En una reunión con prelados auditores del Tribunal de la Rota Romana, Francisco recomendó un discernimiento “de rodillas” en estos procesos. “Es una gran responsabilidad que la Iglesia les confía, porque afecta fuertemente a la vida de las personas y de las familias”, sostuvo. Al mismo tiempo, aclaró que la reforma busca favorecer juicios más rápidos, pero no promover la nulidad de las uniones.

El Pontífice recordó que la reforma, establecida en 2015 mediante los Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y Mitis et Misericors Iesus, permitió agilizar los trámites y eliminar la exigencia de una doble sentencia conforme de la Rota Romana. Entre otros cambios, habilitó a los obispos diocesanos a actuar como jueces en casos donde la nulidad es evidente y promovió la gratuidad de los procedimientos.

“La preocupación por la salvación de las almas guió la reforma y debe guiar su aplicación”, afirmó Francisco. Señaló además que muchas personas desconocen este camino y remarcó la importancia de garantizar el acceso gratuito y con acompañamiento pastoral.

Finalmente, el Papa subrayó que el trabajo de los tribunales diocesanos debe conjugar rigor jurídico y sensibilidad pastoral, destacando que la tarea de los jueces eclesiásticos no es solo legal, sino también profundamente humana y espiritual.