La UCR pidió compensación económica para el personal de salud municipal que trabaje durante las fiestas

El concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González, presentó este jueves un Proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante de Olavarría.

La iniciativa solicita una compensación económica para el personal del sistema público de salud municipal que deba cumplir funciones durante los días de asueto administrativo.

El proyecto está dirigido a los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en fechas en las que el resto del personal municipal no desarrolla tareas.

Pedido al Ejecutivo



En el texto presentado, González solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que los días de asueto trabajados por el personal de salud sean abonados como feriados.

El pedido incluye la aplicación del porcentaje adicional correspondiente, conforme a la normativa vigente.

Alcance de la propuesta



La iniciativa alcanza a todo el personal de salud municipal que deba trabajar durante esos días.

Incluye a enfermeros, personal administrativo, trabajadores de guardia, limpieza, mucamas y técnicos, cualquiera sea su función específica.

Fundamentos del proyecto

Al fundamentar la propuesta, el concejal recordó que durante la pandemia el trabajo del personal de salud fue considerado esencial.

“Es momento de demostrar que realmente reconocemos y valoramos la labor que realizan diariamente”, expresó González.

Además, señaló que muchos trabajadores dejan de lado cuestiones personales para cuidar a los vecinos y garantizar el funcionamiento del sistema de salud.

“Es un compromiso ineludible que, como representantes del Municipio, debemos abordar”, concluyó.