Edicto: Citacion por prescripcion adquisitiva breve
Cítase por edictos a SUCESORES DE ANIBAL HERIBERTO PAGGI -y a quiénes se consideren con derechos sobre el rodado objeto del proceso caratulado «NEGRETE LUIS MARIA C/ MOHORADE EMILIO ADRIAN S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA BREVE» Expediente 3001-2025, Dominio: B0685127, Repatentado bajo Dominio: PRC415, Marca: CHEVROLET, Tipo: PICK-UP, Modelo: C-10, Modelo Año: 1972, Marca Motor: CHEVROLET, Número Motor: A231-59376, Marca Chasis: CHEVROLET, Número Chasis: F027583 – que se publicarán por DOS días para que dentro del término de DIEZ días tome intervención en autos y haga valer los derechos que estime corresponder bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES.-