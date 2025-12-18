Carlos Tejedor «Carlitos» (Q.E.P.D.)
CARLOS TEJEDOR «CARLITOS» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 18 de Diciembre de 2025 a los 77 años de edad.
Su esposa: Dora Merlo.
Su hija: Claudia Tejedor.
Su hijo político: José María Calderón.
Sus nietos: Daiana, Cristian, Joan Libero; Tiziano Tejdor.
Sus bisnietos: Gabriel y Alma.
Su hermana: Mirta Tejedor.
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C» comienza 10hs, finaliza 22hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Solidaridad.
Lugar de nacimiento: Bolivar.Actividad que desarrollaba:
Jubilado.