Necrológicas
 CARLOS TEJEDOR  «CARLITOS» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de Diciembre  de 2025 a los  77   años de edad.


Su esposa: Dora Merlo.
Su hija: Claudia Tejedor.
Su hijo político: José María Calderón.
Sus nietos: Daiana, Cristian, Joan Libero; Tiziano Tejdor.
Sus bisnietos: Gabriel y Alma.
Su hermana: Mirta Tejedor.

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C» comienza 10hs, finaliza 22hs. 

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Solidaridad.

Lugar de nacimiento: Bolivar.Actividad que desarrollaba: 

Jubilado.

