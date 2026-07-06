La Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría a la 94ºAsamblea Electoral de Distrito

CONVOCATORIA ASAMBLEA ELECTORAL DE DISTRITO UNICO. CONVOCATORIA A LOS ASOCIADOS:

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 34, 35, 36 y concordantes de nuestro Estatuto, y de lo dispuesto por la Ley 20.337, se convoca a los señores asociados de la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría a la 94º Asamblea Electoral de Distrito que se efectuará el sábado 8 de agosto de 2026 a partir de las 8:00 y hasta las 18:00 horas, salvo las mesas números 7, 8 y 9 que funcionarán en los siguientes horarios: Mesa N° 7 de 09:00 a 11:00 hs., Mesa N° 8 de 12:00 a 14:00 hs. y Mesa N° 9 de 15:00 a 18:00 hs. Para la Zona Pueblo Nuevo, que comprende a los asociados empadronados del Arroyo Tapalqué hacia el noroeste, se constituirán 9 mesas de votación con sus correspondientes comisiones receptoras de votos, a saber: Mesa N° 1, en la sede de la Sociedad de Fomento Barrio Independencia, calle Tacuarí 2150, para los asociados ubicados entre las avenidas de Circunvalación Sur y Oeste, margen izquierda del Arroyo Tapalqué y Avenida Del Valle excluida. En la sede del Club Atlético Pueblo Nuevo, Chacabuco y Necochea, para los asociados ubicados entre la Avenida de Circunvalación Oeste, margen izquierda del arroyo Tapalqué y Avenidas Del Valle y Colón incluidas, funcionarán las siguientes mesas: Mesa N° 2, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social, esté comprendida entre las letras A y E inclusive, la Mesa N° 3, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social, esté comprendida entre las letras F y M inclusive y la Mesa N° 4, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social, esté comprendida entre las letras N y Z inclusive. En la sede delClub Atlético “La Esperanza,” ubicado en Av. Colón N° 1477, para los asociados ubicados entre Avenida Circunvalación Oeste, margen izquierda del Arroyo Tapalqué, Avenida Colón excluida, hasta Calle 160, más usuarios de Blanca Chica y Crotto, funcionarán las siguientes mesas: Mesa N° 5, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras A hasta la K inclusive, y la Mesa N°6, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras L y Z inclusive. Mesa N° 7, En la sede de la Escuela Nº 75 de Blanca Grande, para los asociados de la citada localidad y sus alrededores. Mesa N° 8, en la sede de la Delegación Municipal de Recalde, para los asociados de la citada localidad y sus alrededores. Mesa N° 9, en la sede de la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría, en Espigas, para los asociados de la citada localidad y sus alrededores. Para laZona Centro, que comprende los asociados ubicados entre las vías del F.C. Ferrosur Roca y el Arroyo Tapalqué, se constituirán 10 mesas de votación con sus correspondientes comisiones receptoras de votos, a saber: en la Sociedad de “Fomento Cnel. Olavarría ”, Lamadrid 1944, para los asociados ubicados entre la margen derecha del arroyo Tapalqué, vías del F.C. Ferrosur Roca, Avenida Circunvalación Sur y Avenida Del Valle excluida, funcionarán las siguientes mesas : Mesa N° 10, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras A hasta la J inclusive y la Mesa N° 11, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras K y Z inclusive. En la Sede Central de la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría, Belgrano 2850, para los asociados ubicados entre la margen derecha del arroyo Tapalqué, vías del F.C. Ferrosur Roca y avenidas Del Valle y Colón incluidas y asociados no consumidores, funcionarán las siguientes mesas: Mesa N° 12, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra de su apellido o razón social esté comprendida entre las letras A hasta la C inclusive, la Mesa N° 13, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras D hasta la K inclusive, la Mesa N° 14, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social, esté comprendida entre las letras L hasta la P inclusive y la Mesa N° 15 para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social, esté comprendida entre las letras Q hasta Z inclusive. En la sede de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, España y Sarmiento, para los asociados ubicados entre la margen derecha del arroyo Tapalqué, las vías del F.C. Ferrosur Roca, Avenida Colón excluida y Calle 160, funcionarán las siguientes mesas: Mesa N° 16, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras A hasta la E inclusive, la Mesa N° 17 para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social, esté comprendida entre las letras F hasta la Ñ inclusive y la Mesa N° 18, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras O hasta la Z inclusive. Mesa N° 19 en el local de la Cooperativa de Electricidad (sede provisoria del Centro de Jubilados de Sierra Chica), Calle 8 entre 15 y 16 de Sierra Chica, para los asociados ubicados en la citada localidad y sus alrededores. Para la Zona Pasando Vías del F.C. Ferrosur Roca, que comprende a los asociados ubicados desde las vías del citado ferrocarril hacia el sudeste, se constituirán 16 mesas de votación con sus correspondientes comisiones receptoras de votos, a saber: en la Escuela N° 80, ubicada en el Centro Cívicodel Barrio CECO, para los asociados ubicados entre Av. Pellegrini excluida, Ruta 76, Calle 2 y Avenida Del Valle excluida, funcionarán las siguientes mesas: Mesa N° 20: para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social, esté comprendida entre las letras A y K inclusive, y la Mesa N° 21, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social, esté comprendida entre las letras L y Z inclusive. En el Salón del Club El Fortín ubicado en la Av. Urquiza Nº 2981, para los asociados ubicados entre las vías del F.C. Ferrosur Roca, Ruta 76 y Avenidas Del Valle y Colón incluidas, funcionarán las siguientes mesas: Mesa N° 22, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social este comprendida entre las letras A y F inclusive, la Mesa N° 23, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras G y O inclusive y la Mesa N° 24, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social, esté comprendida entre las letras P hasta la Z inclusive . En la Escuela N° 76 del Barrio Jardín, ubicada en la calle Laprida y Fassina, para los asociados ubicados entre las vías del F.C. Ferrosur Roca, Ruta 76, Avenida Colón excluida y Calle 160 incluida, funcionarán las siguientes mesas: Mesa N° 25, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras A hasta la E inclusive, la Mesa N° 26, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras F hasta la M inclusive y la Mesa N° 27, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social, esté comprendida entre las letras N hasta la Z inclusive. Mesa N° 28, en el Salón de la Sociedad de Fomento Villa A. Fortabat, Avenida de los Inmigrantes casi Brown de Nueva Villa Alfredo Fortabat, para los asociados ubicados en la zona rural Centro, paraje Kochi Tué, Villa Mi Serranía, Villa Laclau, Loma Negra, Nueva Villa Alfredo Fortabat, Plan VEA, y Paraje San Jacinto. Mesa N° 29, en la sede de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo Sierras Bayas, Calle 6 Nº 1060, para los asociados ubicados en el sector Pueblo Nuevo de Sierras Bayas. Mesa N° 30, en la sede de la Delegación de la Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría en Sierras Bayas ubicada en la Calle 54 N° 2076, para los asociados ubicados en la localidad de Sierras Bayas. Mesa N° 31, en la Sociedad de Fomento de Colonia San Miguel, para los asociados ubicados en la citada localidad y sus alrededores. Mesa N° 32, en la sede de la Sociedad de Fomento Colonia Hinojo, Av. Fundadores y Argentina, para los asociados ubicados en Colonia Hinojo. Mesa N° 33, en la sede de la Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría en Hinojo, Diagonal 2 Nº 680, para los asociados ubicados en las localidades de Hinojo y Colonia Nievas. En la sede de la Sociedad de Fomento “Creador de la Bandera”, Balcarce Nº 4031 de Olavarría, para los Asociados ubicados entre vías del F.C. Ferrosur Roca, Av. Pellegrini incluida, Calle 2 y Av. Del Valle excluida, funcionarán las siguientes mesas: Mesa N° 34, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras A y K inclusive y la MesaN° 35, para los asociados ubicados en dicho sector, cuya primera letra del apellido o razón social esté comprendida entre las letras L y Z inclusive. Las Comisiones Escrutadoras Zonales de Votos funcionarán en los siguientes lugares: 1) Para laZona Pueblo Nuevo, en la sede del Club Pueblo Nuevo, Necochea 2003, se escrutarán los votos emitidos por asociados domiciliados del Arroyo Tapalqué hacia el noroeste. 2) Para la Zona Centro, en la sede central de la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría, Belgrano 2850, se escrutarán los votos emitidos por los asociados domiciliados entre las vías del F.C. Ferrosur Roca y el arroyo Tapalqué. 3) Para la Zona Pasando Vías del F.C. Ferrosur Roca, en la sede del Club El Fortín, Av. Urquiza Nº 2981, se escrutarán los votos emitidos por los asociados domiciliados desde las vías hacia el sudeste, con el siguiente ORDEN DEL DIA: Elección de 93 Delegados Titulares y 31 Delegados Suplentes. Estos Delegados representarán a los Señores Asociados en la 95ºAsamblea General Ordinaria de esta Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría.

Sr. Oscar Angeletti Dr. Ignacio Aramburu

Prosecretario Presidente

Consejo de Administración de Coopelectric