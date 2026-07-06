Coopelectric convocó a elecciones para el 8 de agosto

La Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric) realizó la convocatoria oficial para la 94º Asamblea Electoral de Distrito. La jornada de votación se desarrollará el sábado 8 de agosto de 2026.

El llamado formal se encuadra en el cumplimiento de los artículos 34, 35 y 36 del Estatuto de la entidad, además de lo dispuesto por la Ley 20.337. El horario general de apertura y cierre de las urnas será de 8:00 a 18:00 horas. No obstante, las mesas correspondientes a las localidades rurales de Blanca Grande, Recalde y Espigas funcionarán en franjas horarias reducidas dentro de ese mismo día.

El orden del día de los comicios establece la elección de 93 delegados titulares y 31 delegados suplentes. Los representantes elegidos por los asociados integrarán posteriormente la 95º Asamblea General Ordinaria de la institución.

Para la organización del padrón, los asociados se dividen en tres áreas geográficas: la Zona Pueblo Nuevo (del Arroyo Tapalqué hacia el noroeste), la Zona Centro (entre las vías del Ferrocarril Ferrosur Roca y el Arroyo Tapalqué) y la Zona Pasando Vías (desde las vías férreas hacia el sudeste). El documento de la convocatoria fue firmado por el prosecretario del Consejo de Administración, Oscar Angeletti, y el presidente de la entidad, Ignacio Aramburu.

Los detalles aqui