Wesner participó de la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 57

En la víspera del Día de la Independencia, el intendente Maximiliano Wesner encabezó este miércoles por la tarde la inauguración oficial del nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 57 «Dámaso Arce», una obra considerada histórica para la comunidad educativa de Olavarría.

La ceremonia reunió a autoridades municipales y educativas, docentes, estudiantes, familias y vecinos que se acercaron para celebrar la finalización de una de las intervenciones de infraestructura escolar más importantes realizadas en la ciudad en los últimos años.

La Escuela Nº 57, ubicada en la esquina de 9 de Julio y Canaveri, en el barrio San Vicente, abrió sus puertas el 7 de mayo de 1962 y actualmente recibe a estudiantes provenientes de los barrios San Vicente Sur, Nicolás Avellaneda, Martín Fierro, 10 de Junio y sectores aledaños.

La obra ejecutada por el Municipio permitió ampliar y remodelar las instalaciones para brindar mejores condiciones de estudio a cerca de un centenar de niños y niñas, con espacios más amplios, modernos y adaptados a las necesidades del diseño curricular vigente.

Durante la recorrida por las nuevas instalaciones, Wesner compartió el momento junto a directivos y estudiantes y destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura educativa para garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.

Los trabajos incluyeron la construcción de dos nuevas aulas y tres oficinas destinadas al área administrativa, lo que requirió una importante reestructuración del edificio existente. Además, se incorporaron sanitarios para docentes y auxiliares, un baño adaptado para personas con discapacidad, un depósito y una nueva cocina destinada íntegramente al servicio de comedor.

En su discurso, el jefe comunal agradeció especialmente a la comunidad educativa, a las familias y al Consejo Escolar por el acompañamiento durante los meses que demandó la obra y vinculó la inauguración con la celebración del 9 de Julio.

«Qué lindo es celebrar la víspera de la Independencia en la calle, con la familia de la escuela pública, porque sinceramente es un grito de libertad y de soberanía. Tener hoy la escuela pública fortalecida es un grito de soberanía, es un grito de libertad, es un grito de Independencia», expresó.

Luego agregó que «dentro de la escuela, dentro de los clubes, seguramente esté el reflejo de lo que queremos de nuestra sociedad. Para que nuestros pibes tengan un mejor futuro, tenemos que darle un mejor presente todos los días».

Por último, aseguró: «Estamos para seguir y continuar acompañando la renovación de la escuela pública en Olavarría. Cuenten con nosotros, cuenten con la gestión municipal».

Por su parte, la directora de la institución, Mariana Román, destacó el impacto de la obra en la comunidad educativa.

«Compartir nuevos espacios, hacer de una escuela pública un lugar más digno y habitable es el acto de soberanía más revolucionario del que podemos ser parte», sostuvo.

Asimismo, remarcó que el reacondicionamiento realizado por el Municipio permitirá seguir fortaleciendo el trabajo educativo y afirmó que el nuevo edificio «garantiza el derecho a la identidad, a la palabra, al pensamiento crítico y al saber».

Del acto participaron el intendente Maximiliano Wesner; la directora de la Escuela Nº 57, Mariana Román; la senadora provincial Evelyn Díaz; la jefa regional de Educación, Marta Casanella; y la presidenta del Consejo Escolar, Florencia Cervino.

También estuvieron presentes las banderas de ceremonia, autoridades, estudiantes y representantes del Jardín de Infantes Nº 917, Jardín de Infantes Nº 907, Escuela Primaria Nº 51, Escuela Primaria Nº 56, Instituto Privado José Manuel Estrada, Escuela de Educación Especial Nº 502, CORIM, Instituto Superior de Formación Docente Nº 22, Instituto Superior de Formación Técnica Nº 130, Instituto Superior de Formación Docente Nº 47, Centro de Día Nº 7, CAPS Nº 17, la Sociedad de Fomento Dámaso Arce, Espacio Adolescente, el Programa Envión y el Programa Entramados.