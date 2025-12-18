Siniestros viales: Avalan la orden de detención de un hombre en la causa por la muerte de un estudiante de la FIO

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul avaló la detención de un hombre imputado en la causa por el siniestro vial ocurrido en Tandil, en el que perdió la vida un estudiante de la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO) y otras personas resultaron con lesiones de gravedad.

El fallo fue dictado al rechazar un planteo presentado por la Defensa Oficial, que cuestionaba la legalidad de la orden de detención dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil. Según había sostenido la defensa, la medida resultaba arbitraria debido a que se encontraba pendiente de resolución un pedido de eximición de prisión, lo que —a su entender— impedía avanzar con la privación de la libertad.

Sin embargo, los jueces de la Cámara Penal de Azul señalaron que la orden de detención tiene naturaleza de medida cautelar y, como tal, es de cumplimiento inmediato, aun cuando la denegatoria de la eximición de prisión no se encuentre firme. En ese sentido, remarcaron que este tipo de decisiones apunta a asegurar el normal desarrollo del proceso penal y evitar riesgos que puedan frustrar su finalidad.

En la resolución, el tribunal explicó que admitir el efecto suspensivo de los recursos en este tipo de medidas implicaría vaciar de contenido a las herramientas de coerción previstas por la ley, ya que ninguna detención podría ejecutarse hasta quedar firme, incluso en casos de especial gravedad.

Asimismo, los magistrados descartaron que en este caso se verifique una situación de ilegalidad o arbitrariedad que habilite la intervención excepcional mediante esta vía constitucional. Por el contrario, indicaron que la detención se encuentra fundada en criterios de legalidad y razonabilidad, y que los cuestionamientos vinculados a la calificación legal del hecho y a la valoración de las pericias deberán discutirse a través de los mecanismos procesales ordinarios.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces de la Cámara Penal de Azul, que concluyeron que no se daban los supuestos excepcionales para dejar sin efecto la medida dispuesta por el juez de Garantías.

El accidente

El siniestro vial que dio origen a la causa ocurrió en julio de 2025, durante la madrugada, sobre la ruta nacional 226, a la altura del kilómetro 169, en la zona del cruce con el puente ferroviario y la calle Pujol, en la ciudad de Tandil.

Según la información brindada en ese momento, el hecho involucró a dos camionetas y un automóvil. El impacto inicial se produjo entre una Ford Ranger, conducida por Ignacio Clemente (33), y una Volkswagen Saveiro, que era conducida por Iván González, de 21 años, estudiante de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO).

Como consecuencia del choque, González falleció en el lugar. Su acompañante, Jeremías Aguilar Belsito, también de 21 años, fue trasladado a un hospital local, donde quedó en observación.

En tanto, en un Volkswagen Gol circulaban Gerónimo Zaffaroni (23) y Guadalupe Rapella Tamburella (21). El joven sufrió lesiones leves, mientras que su acompañante padeció un traumatismo grave en la pelvis.

En el lugar intervinieron Bomberos, Policía Vial de Tandil y personal de emergencias médicas. Según se informó oficialmente, la zona no cuenta con cámaras de seguridad, lo que dificultó la tarea investigativa inicial.