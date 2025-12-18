Autorizan salidas de CFK a la terraza de San José 1111: «Es como el patio para los presos comunes»

La Justicia federal autorizó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, al considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble de San José 1.111, en el centro porteño, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.

El tribunal entendió que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.

Modificaciones

La resolución ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales, pero introdujo otra modificación a las visitas sin necesidad de permiso incluidas en un listado que aportó la expresidenta. Se recortó un porcentaje de quienes tenían autorizado ingreso irrestricto y en esos casos tendrán que detallar los motivos de las visitas. Abarca algunos abogados, médicos, contadores y familiares.

Todos estos cambios se resolvieron en la previa de una audiencia clave convocada para el próximo lunes 22 por la Cámara de Casación Penal, que tiene que resolver sobre una apelación de la defensa a otra tanda de nuevas restricciones impuestas el 19 de noviembre pasado, luego de la visita simultánea de nueve economistas al departamento.