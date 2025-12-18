El Vaticano aprobó la beatificación del empresario ítalo-argentino Enrique Shaw

El Vaticano aprobó la beatificación de Enrique Shaw, un laico argentino que vivió su fe en el ámbito familiar, laboral y social.

La decisión fue informada el jueves 18 de diciembre a través del boletín oficial de la Sala Stampa de la Santa Sede, donde se confirmó la promulgación del decreto por parte del Dicasterio para las Causas de los Santos.

Con esta aprobación, la Iglesia reconoce un milagro atribuido a la intercesión de Enrique Shaw, lo que permitió avanzar en un proceso iniciado hace varias décadas. Shaw, fallecido en 1962, se convierte así en el primer beato argentino del siglo XXI.

Nacido en 1921, Enrique Shaw desarrolló su vida cristiana en estrecha relación con su trabajo profesional y su compromiso social. Fue fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y participó activamente en la Comisión Arquidiocesana de Buenos Aires, especialmente en la Subcomisión de Industriales y Comerciantes.

El milagro reconocido ocurrió en 2015 en la localidad bonaerense de Suipacha. Un niño de cinco años sufrió una grave lesión craneal tras recibir una patada de un caballo, lo que derivó en un cuadro de presunta muerte clínica y sin posibilidades quirúrgicas.

Según se detalló, el padre del niño rezó pidiendo la intercesión de Enrique Shaw por la salud de su hijo. De manera inesperada, la presión intracraneal se normalizó sin intervención médica y el menor se recuperó completamente, sin secuelas.

Peritos médicos y la Congregación para las Causas de los Santos concluyeron que la curación no puede ser explicada por la ciencia, lo que permitió su reconocimiento como milagro y la aprobación del decreto de beatificación.