En una esquina tranquila de Saladillo, casi oculta entre árboles y memorias, una antigua casona volvió a cobrar vida. Allí funciona El Payador, un restaurante de campo que conjuga gastronomía criolla, música popular y un fuerte arraigo cultural.

La idea nació a principios de 2023, cuando Enrique y su esposa Marina se detuvieron frente al edificio ubicado en la intersección del Acceso Cicaré y La Magnolia. Tras recorrerlo en silencio, la decisión fue inmediata: transformar ese espacio en un punto de encuentro abierto a la comunidad y a los visitantes.

“Mi hija Marina me contó que todo comenzó ese día, cuando imaginaron lo que podía llegar a ser este lugar”, relata Gloria Casella, actual encargada del restaurante. “A fines de ese mismo año empezamos a trabajar para hacerlo realidad”.

La casona había pertenecido a la poetisa Susana Ester Soba, cuya vivienda fue durante años un refugio artístico. En ese lugar se reunían cantores, escritores y músicos, en largas jornadas de intercambio cultural que dejaron una huella profunda en el espacio.

Ese espíritu sigue presente en El Payador. Cada sábado, el patio se llena de música con presentaciones de artistas locales y nacionales. La propuesta gastronómica acompaña con empanadas al disco, carnes al plato, sándwiches, choripanes, pastas y postres caseros tradicionales.

“Nuestro patio puede recibir hasta 500 personas. Llega público de distintos puntos de la región y también artistas reconocidos”, cuenta Gloria. “Es un emprendimiento familiar, hecho con amor, y eso se nota”.

Más información: @elpayador23

Saladillo, está cerca

Saladillo se encuentra a 184 kilómetros de Olavarría, con acceso principal por la Ruta Provincial Nº 51 hasta empalmar con la Ruta Nacional Nº 205. Su ubicación estratégica y su perfil cultural la convirtieron en uno de los destinos turísticos emergentes del centro de la provincia de Buenos Aires.

Reconocida como Capital Provincial del Helicóptero Argentino, Saladillo es cuna del inventor Augusto Ulderico Cicaré y sede del vivero municipal más grande de la provincia, lo que le valió el apodo de “la ciudad del millón de árboles”.

En los últimos años, la ciudad impulsó una oferta turística vinculada a la gastronomía, la cultura y el emprendedurismo local, consolidándose como un destino que combina identidad, naturaleza y tradición bonaerense.